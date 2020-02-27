Обмен любезностями Фергюсона с Нурмагомедовым, авария с участием Евлоева и ответ Сехудо от Яна: что обсуждают в мире UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен проводить реванш с Конором Макгрегором, так как не считает ирландца серьёзным соперником. Ислам Махачев объявил, что в скором времени станет известно имя его соперника по турниру UFC 249. Пётр Ян прокомментировал оскорбления Генри Сехудо в свой адрес. О последних событиях в мире ММА — в материале RT.

Анонс пресс-конференции и реванш Нурмагомедов — Макгрегор

До боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 остаётся меньше двух месяцев. Организаторы мероприятия назвали дату проведения пресс-конференции, на которой встретятся бойцы. Мероприятие состоится 6 марта на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Оба спортсмена крайне серьёзно подошли к процессу подготовки. Так, по словам Нурмагомедова, Фергюсон является самым сильным соперником из всех, с которыми ему приходилось встречаться за последнее время, в связи с чем он по-особому настраивается на предстоящий бой.

«Мне приходилось состязаться с такими ребятами, как Эдсон Барбоза, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Дастин Порье, Эл Яквинта, но ни один из них по силе не сравнится с Тони. Именно это стало для меня реальным стимулом. Раньше перед каждым боем я думал: «Окей, я могу победить». Конечно, я всегда сконцентрирован и много работаю, но сейчас мой противник особенно силён, и надо быть ещё более внимательным и выложиться по полной», — заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

Стоит отметить, что и соперник относится к действующему обладателю пояса с большим уважением. Например, его тренер по джиу-джитсу Эдди Браво назвал Нурмагомедова одним из лучших бойцов всех времён. В то же время он выразил уверенность, что Фергюсон сумеет удивить россиянина богатым арсеналом приёмов.

«Мы уже давно готовимся к бою с Хабибом. Мы всегда рассчитываем на худший сценарий, и Нурмагомедов — именно тот случай. Пожалуй, сильнейший боец в партере. Это самый большой вызов для нашей команды», — приводит слова Браво портал MMAJunkie.

По мере приближения даты третьей защиты титула Нурмагомедовым ведётся всё больше разговоров о том, с кем россиянин встретится в случае победы. Разумеется, многие любители ММА по-прежнему ожидают его реванша с Макгрегором, хотя на данный момент предпосылок к этому нет.

Сам действующий чемпион UFC отметил, что не считает Конора серьёзным оппонентом. По его мнению, ирландец намеренно избегает сложных боёв, подтверждением чему стала его победа в первом раунде над Дональдом Серроне. Он также предположил, что многие действительно хотят повторения их противостояния, но в его планы это не входит.

«Такая встреча хороша в плане денег и эффектности. Но претендент из него никакой, и это не бой за титул чемпиона в лёгком весе. Я участвую в боях, чтобы оставить наследие. Для этого мне нужно побеждать таких соперников, как Порье, Яквинта, а сейчас — Фергюсон. Мне нужно побеждать реальных претендентов, а не фальшивых», — пояснил Нурмагомедов.

Вызов Мейвезера и соперник для Махачева

Однако на данный момент о желании выйти в октагон с Хабибом не говорит и сам Макгрегор, а в качестве его следующих соперников называется сразу несколько бойцов. Инсайдер Джед Гудмэн сообщил, что команда ирландца рассчитывает на поединок с Джастином Гэтжи. По его словам, переговоры находятся в начальной стадии, однако предполагается, что встреча состоится уже этим летом. В то же время менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опроверг данные слухи.

О готовности провести реванш с Конором заявил бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший. Их бой состоялся в августе 2017 года. Тогда американец одержал победу техническим нокаутом.

«Если они заплатят, то я в игре. И если они платят наличными, тогда, Конор, я готов надрать тебе зад ещё раз», — заявил Мейвезер.

К радости российских болельщиков, в скором времени должна проясниться ситуация с соперником Ислама Махачева. Уже известно, что он также проведёт свой очередной бой в рамках турнира UFC 249, однако организаторам никак не удавалось договориться с потенциальным оппонентом для россиянина. Теперь боец сообщил, что проблема решена.

«Хорошие новости. Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо, как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника», — написал Махачев на своей странице в Instagram.

ДТП с Евлоевым и обвинение в адрес Волкова

А вот противостояние между Петром Яном и Генри Сехудо пока остаётся виртуальным. Для того чтобы получить право встретиться с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, россиянину необходимо провести как минимум один поединок.

Также по теме В погоне за Сехудо: как Яну получить право сразиться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не утвердило бойца Петра Яна в качестве первого претендента на титул в легчайшем...

При этом, комментируя возможную встречу, американец признался, что хотел бы выйти в октагон с россиянином, однако для этого ему необходимо выучить английский язык. Кроме того, он назвал оппонента «отвратительной коммунистической картошкой».

Ян спокойно воспринял оскорбление в свой адрес.

«Я нормально на это отреагировал. Мне теперь, что ли, на каждый выпад стараться его оскорбить и задеть? Генри немного поджигает. Но суть в том, что он уже отвечает, а не отмалчивается, как делал это раньше», — приводит слова Яна РИА Новости.

А 29 марта в американском Колумбусе состоится бой между тяжеловесами Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенструйком. На поединок с камерунцем претендует и Александр Волков. Однако экс-претендент на чемпионство UFC обвинил россиянина в том, что он несколько раз отклонял предложение о встрече.

«Объективно бой с Волковым имел бы для меня смысл, однако именно он уже неоднократно отказывался от встречи со мной. А Розенструйк сам меня вызвал — такое бывает не очень часто. С ним я хотя бы могу быть уверен, что бой состоится», — сказал Нганну.

Интересно, что в декабре прошлого года Волков заявлял об обратном. По его словам, камерунец сам избегает их противостояния.

Между тем в четверг утром стало известно, что боец UFC Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, где он проводил подготовку к бою с Джамаллом Эммерсом. Спортсмен выезжал на тренировку на своём мопеде, когда в него врезался автомобиль, нарушивший правила дорожного движения.

К счастью, россиянин избежал переломов и других серьёзных травм. Команда спортсмена не планировала отменять поединок, однако после консультаций с медиками было принято решение от него отказаться.

«Есть сильные ссадины, до боя они не заживут», — сообщил менеджер Евлоева Саят Абдрахманов ТАСС.

Евлоев и Эммерс должны были встретиться 7 марта в рамках турнира UFC 248 в Лас-Вегасе. Для 26-летнего россиянина этот бой мог стать третьим под эгидой промоушена.