Нурмагомедов: Макгрегор выбирает лёгкие бои

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал бывшего обладателя пояса Конора Макгрегора за выбор слабых оппонентов.
Нурмагомедов: Макгрегор выбирает лёгкие бои
  • Reuters

«Серроне всегда проигрывал большие бои. Я не помню его громких побед. Это не боец топ-уровня. У него громкое имя, но его время прошло. Сейчас все говорят о возвращении Макгрегора, но он должен подраться с сильным соперником. С кем-то типа Гэтжи. Ему нужно вернуться в лёгкий вес, таково моё мнение. Полагаю, что Конор избегает серьёзных соперников и просто выбирает лёгкие бои. Конечно, Макгрегор может себе это позволить, он большая звезда», — цитирует Нурмагомедова TMZ

В последнем бою Макгрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Бой продлился 40 секунд.

Ранее дочь Али выразила мнение, что Макгрегор способен победить Нурмагомедова в бое-реванше.

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