Камерунский боец UFC заявил, что Волков несколько раз отказывался драться с ним

Камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что россиянин Александр Волков несколько раз отказывался с ним драться.

«Вообще-то реалистичным вариантом для следующего поединка был бы Волков. Однако он несколько раз отказывался драться со мной. Розенструйк же сам бросил мне вызов, такое происходит нечасто. С ним можно быть уверенным, что поединок состоится», — цитирует Нганну MMA Junkie.

Следующим оппонентом камерунца станет голландец Жаирзиньо Розенструйк. Бой пройдёт 29 марта в Коламбусе на турнире UFC Fight Night 171.

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