Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев попал в аварию, его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) c американцем Джамаллом Эммерсом отменён.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Отмечается, что россиянин выехал на мопеде на тренировку и в него врезался автомобиль.

Бой с Джамаллом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе, который должен был состояться 7 марта, решено не проводить, так как Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей.

На счету Евлоева 12 побед в MMA и ни одного поражения.

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