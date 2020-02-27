Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Отмечается, что россиянин выехал на мопеде на тренировку и в него врезался автомобиль.
Бой с Джамаллом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе, который должен был состояться 7 марта, решено не проводить, так как Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей.
На счету Евлоева 12 побед в MMA и ни одного поражения.
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