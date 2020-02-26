Нурмагомедов отметил вклад отца в свои успехи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Цитата не моя, но я с ней полностью согласен», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон является его самым сильным соперником.