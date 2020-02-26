Нурмагомедов считает Фергюсона своим самым сильным соперником

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что американец Тони Фергюсон является его сильнейшим соперником.
Нурмагомедов считает Фергюсона своим самым сильным соперником
  • АГН «Москва»

«В последние пару лет я выступал против таких соперников, как Барбоза, дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Все они не настолько сильны, как Тони Фергюсон. Вот почему я чувствую настоящую мотивацию сейчас, перед боем с Тони», — приводит слова Нурмагомедова TMZ.

По его словам, раньше с предыдущими оппонентами он был больше уверен в своей победе, а перед боем с Фергюсоном он и его команда стали тренироваться более усердно. 

«Тони — не как все, с кем мне приходилось драться до этого. Он гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников», — добавил Нурмагомедов.

Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее тренер Фергюсона заявил, что Нурмагомедов является самым серьёзным вызовом.

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