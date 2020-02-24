Тренер Фергюсона: Нурмагомедов является самым серьёзным вызовом для нас

Эдди Браво, тренер американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, высказался о будущем сопернике своего подопечного, чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Мы давно готовимся к Хабибу. Мы всегда готовимся к наихудшему сценарию из возможных, а Хабиб — это наихудший сценарий. Он, вероятно, наилучший борец за всю историю. Это самый серьёзный вызов для нас», — цитирует Браво MMA Junkie.

Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо сравнил Нурмагомедова и Конора Макгрегора.