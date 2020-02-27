Пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона состоится 6 марта

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал пресс-конференцию, посвящённую титульному поединку действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Как сообщает пресс-служба UFC в Twitter, пресс-конференция состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Отмечается, что вход на мероприятия будет бесплатным и открытым для всех желающих.

Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов назвалФергюсона своим самым сильным соперником.