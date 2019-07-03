Боец Ян рассказал о дальнейших планах в UFC

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о своём восстановлении после травмы и дальнейших планах в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Операция прошла успешно, сейчас у меня будет полтора-два месяца на полное восстановление. После этого мы вернёмся к полноценной подготовке к новым поединкам. Во время последней встречи я хорошо чувствовал соперника, было ощущение, что удастся выиграть, если всё сделаю правильно», — сказал спортсмен в интервью в программе Raw Take.

Он заявил, что получил повреждение за четыре месяца до боя с Джимми Риверой, но ещё не осознавал степень его тяжести.

«Думал, что это растяжение, а оказалось, у меня в локте остались осколки, которые при попадании суставную сумку причиняли очень неприятные ощущения, как будто кололи гвозди. После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности», — добавил Ян.

Ранее Ян перенёс операцию на локте.