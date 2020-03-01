Ранняя остановка, провокация молдаванина и неприличный жест россиянина: как бой Анкалаев — Куцелаба завершился скандалом

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке завершился скандалом. На 38-й секунде боя рефери Кевин Макдональд принял спорное решение и засчитал молдаванину поражение техническим нокаутом, несмотря на то что тот продолжал оказывать сопротивление сопернику. Вердикт вызвал негодование фанатов, которые принялись освистывать россиянина. Тот, в свою очередь, показал им неприличный жест.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой должен был стать одним из главных украшений турнира UFC Fight Night 169 в Норфолке, но вместо этого закончился громким скандалом. Схватка продлилась всего 38 секунд, а рефери Кевин Макдональд явно поспешил с остановкой, спорно засчитав молдаванину поражение техническим нокаутом. Всё это вызвало бурю эмоций на трибунах — болельщики стали освистывать российского бойца, а тот, в свою очередь, ответил им неприличным жестом.

Страсти стали разгораться ещё до начала самой битвы, причём в роли агрессора выступил Куцелаба. Во время официального объявления он направился к углу своего соперника и чуть было не спровоцировал потасовку. Ион подошёл к своему визави вплотную и провёл пальцем по горлу, но Магомед не стал терпеть такого хамского отношения. Анкалаев схватил того под руки и оттолкнул в сторону сетки. Лишь после этого в дело вмешались охранники, сумевшие предотвратить драку. Примечательно, что шокирован оказался даже ринг-анонсер UFC Брюс Баффер, который многое повидал за свою продолжительную карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Как и ожидалось, подобные события в преддверии боя привели к тому, что спортсмены оказались на взводе и без разведки бросились друг на друга. Уже на первых секундах начался ожесточённый обмен ударами, в котором значительно больше преуспел Анкалаев. Серия левых хай- и миддл-киков пришлась точно по голове и корпусу соперника и чуть было не привела к яркому нокауту. Молдаванин явно прочувствовал каждый из ударов и оказался в состоянии грогги, но продолжал отвечать на атаки россиянина.

Однако инициативой полностью владел Магомед. Он продолжил наседать и дважды попал левым хуком, при этом показав, что собирается исполнять удар коленом в прыжке. Взгляд Иона говорил о том, что он находится не в лучшем состоянии, но даже в нём он продолжал выбрасывать оверхенды в надежде организовать резкую контратаку. Однако после очередной подобной попытки в дело вмешался рефери.

Стоит отметить, что в истории UFC это не единственный случай, когда судьи принимали поспешное решение. Практически каждый из известных рефери хотя бы раз в своей карьере допускал подобное, причём это касается не только определения нокаутов, но и болевых. Так, в 2019 году от этого пострадал Робби Лоулер — Хёрб Дин поторопился сделать спорный вывод, что экс-чемпион в полусреднем весе потерял сознание после удушающего приёма Бена Аскрена и остановил дуэль. Однако Лоулер утверждал, что отлично себя чувствовал и мог продолжать битву с Аскреном.

Если преждевременные окончания боёв после болевых и удушающих являются довольно редкими, то с верным определением технического нокаута существуют гораздо более серьёзные проблемы. Согласно правилам смешанных единоборств, основанием для прекращения поединка является неспособность или отказ одного из атлетов защищать себя должным образом. Но, так как у каждого из судей существует разное мнение на сей счёт, решения зачастую являются более чем неоднозначными. Достаточно вспомнить Марио Ямасаки, известного своими запоздалыми остановками. Любители ММА до сих пор вспоминают противостояние Валентины Шевченко и Присцилы Качоэйры, которое должно было завершиться гораздо раньше.

Также серьёзный резонанс вызвала остановка боя за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу. Действующий обладатель пояса оказался на полу и находился в глухой обороне, но продолжал пытаться сражаться. Казалось бы, серьёзных оснований для прекращения битвы не существовало, но рефери посчитал иначе и фактически лишил чемпиона его звания. Примечательно, что тогда в октагоне также находился Макдональд.

Как и в данных случаях, решение рефери засчитать техническое поражение Куцелабе вызвало гнев не только самого бойца, но и болельщиков. Те принялись яростно выражать своё недовольство, а невольной жертвой инцидента стал Анкалаев. По какой-то причине зрители посчитали именно его виновником случившегося, хотя россиянин лишь выполнял свою работу и был абсолютно непричастен к поспешному решению Макдональда. Тем не менее фанаты свистели на протяжении всего интервью Магомеда, чем вызвали у него ответную реакцию.

Анкалаев не стал мириться с несправедливым отношением болельщиков и показал тем неприличный жест после короткого общения с экс-чемпионом UFC в среднем весе, комментатором Майклом Биспингом. Впоследствии россиянин объяснил своё поведение тем, что фанаты «показывали на него пальцем», а также заявил о готовности провести повторную дуэль с Куцелабой.

«Я готов. В любое время», — заявил Анкалаев.

Стоит отметить, что, несмотря на напряжённую ситуацию до начала поединка, по его окончании спортсмены отнеслись друг к другу с большим уважением. Как признался тренер россиянина Сухраб Магомедов, у молдаванина не было претензий к его подопечному.

«На самом деле, я считаю, что остановка была преждевременной. Нужно было дать ещё подраться. Если бы с моим учеником произошла такая ситуация, я бы тоже возмущался. Но после боя всё в порядке, ребята пожали руки», — цитирует Магомедова Sports.ru.

При этом сам Куцелаба опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где поделился эмоциями. Молдаванин заявил, что глубоко разочарован вердиктом Макдональда, но надеется на вмешательство Комиссии по боксу и ММА штата Вирджиния.

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«Этим вечером меня оставили без возможности показать болельщикам плоды своей работы. Судейство — дело очень нелёгкое, и сегодня из-за одной ошибки перечёркнуты месяцы упорного труда, и моя семья осталась без возможного дохода. Знаю, что комиссия сможет понять, что вердикт был неправильным, и отменит его», — написал Куцелаба.

По словам молдаванина, подобные спорные эпизоды не идут на пользу ни болельщикам, ни спортсменам.

«Болельщики лишились возможности посмотреть бой, который мог стать лучшим «боем вечера», мой оппонент одержал спорную победу, которую аннулируют, а в отношении меня принято одно из самых неудачных решений за всю историю UFC», — добавил атлет.

Примечательно, что все пять боёв основного карда турнира UFC Fight Night 169 завершились досрочно. Безусловно, главным событием вечера стала очередная неудачная попытка Джозефа Бенавидеса стать чемпионом в наилегчайшем весе. На этот раз 35-летний спортсмен был нокаутирован Дейвисоном Фигередо во втором раунде. Примечательно, что сам бразилец также не смог завладеть поясом, так как провалил процедуру взвешивания. Таким образом, дивизион остался без короля.

Досрочными победами порадовали и девушки. Фелише Спенсер и Меган Андерсон понадобилось чуть более трёх с половиной минут, чтобы сломить сопротивление Зары Фэирн и Нормы Дюмонт Вианы соответственно. В свою очередь, третью подряд победу в Абсолютном бойцовском чемпионате одержал Грант Доусон, заставивший сдаться Даррика Миннера.