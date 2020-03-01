Тренер Анкалавы назвал остановку боя с Куцелавой преждевременной

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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, прокомментировал победу своего подопечного над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Тренер Анкалавы назвал остановку боя с Куцелавой преждевременной
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«Я считаю, что остановка поединка была преждевременной. Надо было дать ещё подраться. Если бы с моим бойцом произошла такая ситуация, я бы тоже возмущался. Но после поединка всё в порядке, ребята пожали руки», — цитирует Магомедова Sports.ru.

Бой Анкалаева с Куцелабой был остановлен на 38-й секунде из-за серии мощных попаданий от россиянина. Молдавский боец был не согласен с решением рефери прервать встречу. Болельщики встретили победу Анкалаева неодобрительным гулом и освистали россиянина.

Ранее сообщалось, что российский боец Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы на UFC Fight Night 169.

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