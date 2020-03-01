Тренер Анкалавы назвал остановку боя с Куцелавой преждевременной
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«Я считаю, что остановка поединка была преждевременной. Надо было дать ещё подраться. Если бы с моим бойцом произошла такая ситуация, я бы тоже возмущался. Но после поединка всё в порядке, ребята пожали руки», — цитирует Магомедова Sports.ru.
Бой Анкалаева с Куцелабой был остановлен на 38-й секунде из-за серии мощных попаданий от россиянина. Молдавский боец был не согласен с решением рефери прервать встречу. Болельщики встретили победу Анкалаева неодобрительным гулом и освистали россиянина.
Ранее сообщалось, что российский боец Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы на UFC Fight Night 169.