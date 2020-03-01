Российский боец Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы на UFC Fight Night 169

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, победивший на турнире UFC Fight Night 169 молдаванина Иона Куцелабу, продемонстрировал трибунам неприличный жест после окончания боя.
Российский боец Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы на UFC Fight Night 169
  • Reuters

Поединок Анкалаева с Куцелабой был остановлен на 38-й секунде, после серии мощных ударов россиянина. Это решение вызвало недовольство молдавского спортсмена, а также болельщиков на трибунах.

После того как Анкалаев был объявлен победителем боя, трибуны начали освистывать россиянина, на что тот ответил неприличным жестом.

Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169.

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