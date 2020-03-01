Российский боец Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы на UFC Fight Night 169
- Reuters
Поединок Анкалаева с Куцелабой был остановлен на 38-й секунде, после серии мощных ударов россиянина. Это решение вызвало недовольство молдавского спортсмена, а также болельщиков на трибунах.
#UFCNorfolk The truth is Ankalaev got robbed pic.twitter.com/2bbUgQxihx— dr.mohammed (@mohammed_0s) March 1, 2020
После того как Анкалаев был объявлен победителем боя, трибуны начали освистывать россиянина, на что тот ответил неприличным жестом.
Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169.