«Мухаммед был королём треш-тока»: дочь Али об отце, матче-реванше Нурмагомедов — Макгрегор и приглашении в Грозный

Мухаммед Али был бы польщён, узнав, что в его честь назвали улицу в Грозном. Об этом заявила дочь легендарного боксёра Рашида Али. Она также поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение посетить столицу республики и рассказала, как относится к тому, что экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора сравнивают с её отцом.

— В 2016 году в честь вашего отца был назван проспект в городе Грозный. Вас удивило, что именно в столице Чечни решили увековечить его память?

— И да, и нет. Понимаю, что Мухаммед Али — фигура мирового масштаба. Он смог дотянуться до миллионов людей разных рас, национальностей и культур. У него хорошо получалось устанавливать контакт с ними, оказывать на них влияние, вдохновлять их становиться как можно лучше. Поэтому произошедшее меня удивило, но не так уж сильно.

— Как бы Мухаммед отреагировал на это?

— Думаю, он был бы польщён, узнав, что в его честь назвали улицу в Грозном. Его бы это очень обрадовало.

— Вас не удивляет, что Мухаммеда Али почитают в стране, где он ни разу не выступал?

— Нет. Ему очень хотелось повлиять на как можно большее число людей. Он использовал бокс в качестве платформы, чтобы делать больше хороших дел и вдохновлять своим примером.

Также по теме Третья волна: кто из российских бойцов в ближайшее время может ворваться в элиту UFC Забит Магомедшарипов и Пётр Ян ворвались в элиту самого престижного промоушена мира и в ближайшее время могут получить шанс завоевать...

— Как известно, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил вам личное приглашение посетить Грозный. Вы согласились?

— Разумеется! Во-первых, хотелось бы поблагодарить Кадырова за его чудесное приглашение. Мы были глубоко тронуты и польщены, с нетерпением ждём возможности воспользоваться им. Мы никогда ещё не бывали в России, но это одно из мест, где мне хотелось бы побывать. Слышала, что там очень красиво.

— Как отреагировали на приглашение Кадырова?

— Подумала, что это невероятно любезный и сердечный поступок. Искренне хотим посетить прекрасный город Грозный.

— В 1978 году ваш отец посетил Советский Союз. Он когда-нибудь рассказывал вам об этой поездке?

—Нет, ведь тогда мне было всего восемь лет. Но я видела его фотографии, сделанные во время поездки. Судя по всему, он хорошо проводил время. Всё выглядело очень красиво, а люди казались сердечными и доброжелательными.

Это один из тех моментов, когда я смотрю на карту мира и думаю: «Где мой отец только ни побывал, где только ни оставил свой след…» Это просто поразительно.

— Ваш сын Нико Али Уолш изъявил желание провести боксёрский поединок в Чечне. Что вы об этом думаете?

— Он сильно увлечён боксом — это у него семейное. Как и моя сестра Лейла, выбирая себе карьеру, он решил пойти по стопам моего отца и страстно увлёкся его делом. Как мне кажется, оно связывало их друг с другом, было для них точкой соприкосновения. Они частенько говорили о боксе. Нико горячо любит этот спорт. Что касается возможности выступить где-нибудь в России, его переполняет энтузиазм. Будем надеяться, что всё получится. Для него это была бы большая радость и великая честь.

— Как долго он занимается боксом?

— Он всё ещё на любительском уровне. Боксом занимается примерно пять лет. Начал поздновато, потому что мы не хотели, чтобы он с малых лет становился боксёром — старалась уводить его в сторону от этого. Но где-то в восьмом классе, незадолго до перехода в старшую школу, он стал живо интересоваться им, участвовать в благотворительных схватках.

— Что было потом?

— Нацелился на любительский уровень, постоянно совершенствовался. Он говорил о боксе с Мухаммедом, получал от него очень ценные советы и, видимо, решил пройти по этому пути как можно дальше. Как и его дед, попытаться стать мощным источником вдохновения.

— Мухаммед советовал Нико следовать его лозунгу: «Порхай как бабочка, жаль как пчела»?

— Мой сынзадал ему вопрос: «Дед, скажи, как стать хорошим бойцом»? Он ответил: «Нужно двигаться и танцевать».

— Нико внял его совету?

— Он старается как можно тщательнее следовать примеру своего деда и в своей спортивной карьере поступать так, как тот наставлял. Надеемся, что в 2020-м он дебютирует на профессиональном ринге… Для нас это волнительное время.

— Помимо бокса, видите какие-либо сходства между Нико и Мухаммедом?

— Да, и много — начиная со страстного увлечения боксом… Как и мой отец, Нико любит его всей душой и очень целенаправленно работает в этой области. Он руководствовался советами Мухаммеда в том, что касается диеты, он следит за здоровьем своего организма, держит себя в форме, питается правильно. Всё это серьёзно влияет на него как на боксёра-любителя и думаю, позволит ему серьёзно продвинуться в спорте.

— В последние годы смешанные единоборства укрепились в статусе серьёзного конкурента бокса. Как вы относитесь к этому виду спорта?

— Двое моих сыновей, муж и я — фанаты ММА. Кроме того, мой деверь — профессиональный боец. Так что я люблю этот вид спорта, как и Нико. У него много друзей, профессионально занимающихся смешанными единоборствами.

— Существует вероятность, что Нико решит попробовать свои силы в ММА?

— Не думаю. Он предпочитает традиционный бокс, которым занимался его дедушка. Это то, к чему он тяготеет, его страсть.

— Как думаете, что бы Мухаммед Али сказал о ММА?

— Мы с отцом как-то ходили смотреть поединок К-1 (японский промоушен, под эгидой которого проходили бои по кикбоксингу). Мне кажется, это было ещё до того, как MMA стал набирать популярность. Ему очень понравилось. Конечно, он с большим удовольствием следил за традиционным боксом, но с интересом наблюдал бы и за ММА. Это тоже единоборство. Думаю, ему бы понравилось.

— Существует мнение, что именно Мухаммед Али стал родоначальником треш-тока в боевых искусствах. Согласны с тем, что именно его примером вдохновляются такие бойцы как Конор Макгрегор?

— Да, конечно. Отец первым стал использовать трэш-ток в спорте. И по-моему, у него отлично получалось. Это одна из тех вещей, которыми он прославился. Люди тогда подобного ещё не видели. Думаю, Мухаммед стал примером как для Конора, так и для многих других бойцов. У него это получалось лучше, чем у кого бы то ни было.

— На ваш взгляд, если бы состоялась пресс-конференция с участием Мухаммеда Али и Конора Макгрегора, кто бы смотрелся убедительнее в плане треш-тока?

— Конечно, отвечу, что мой отец. Мухаммед ведь был основоположником, королём трэш-тока и первым рэпером. Да, думаю, папа вышел бы победителем.

— Как вы относитесь к треш-току?

— Это способ привлечь людей, которые при иных обстоятельствах и не стали бы смотреть MMA или другие единоборства. Трэш-ток делает поединок интереснее, добавляет какую-то историю. Мой отец сам поступал таким образом.

— Конора Макгрегора очень часто называют «Мухаммедом Али от ММА». Как вы к этому относитесь?

— Макгрегор — не Мухаммед Али, но против такого сравнения я не возражаю. Как и мой папа в своё время, он изменил спорт, сделав его захватывающим для зрителя. Когда он появился на сцене со своим трэш-током и многочисленными громкими заявлениями, внимание к смешанным боевым искусствам проявили те, кто их раньше не смотрел. Он сделал спорт интересным и увлекательным.

— На ваш взгляд, как Конор сам относится к сравнению с легендарным боксёром?

— Конечно, ему неловко от этого, потому что он сам ориентировался на Мухаммеда.

Также по теме «Король снова на троне»: Фьюри победил Уайлдера в поединке за титул WBC в тяжёлом весе Боксёр Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC. В бое-реванше он взял верх техническим нокаутом над...

— В январе он взял верх на Дональдом Серроне в своём первом поединке после 15-месячного перерыва. Как отреагировали на его возвращение в октагон?

— Была очень рада, что он вышел на схватку с Ковбоем и потрясающе провёл её. Выглядел так же, как в самом расцвете сил. Поверить не могла, что в первом же раунде всё и закончится. Макгрегор был в замечательной форме. Он выглядел впечатляюще.

— В октябре 2018 года Макгрегор потерпел тяжёлое поражение от Хабиба Нурмагомедова. Что вы скажете о российском чемпионе?

— Кажется, у Хабиба до сих пор не было поражений в смешанных единоборствах… И этого не сбросить со счетов. Нурмагомедов потрясающий. Наша семья — его большие поклонники. У него замечательный стиль грэпплинга, а то, что он сумел победить Макгрегора — это вообще фантастика.

— На протяжении полутора лет не утихают разговоры относительно возможного боя-реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором. Вам хотелось посмотреть за их повторной дуэлью?

— С нетерпением жду этого боя. В стиле Хабиба больше грэпплинга, а Конора — бокса. Было бы очень увлекательно увидеть сочетание этих стихий в их новой схватке. Я не эксперт в MMA, а такой же зритель, как остальные, но думаю, что реванш будет потрясающим. Мне не терпится увидеть его.

— На ваш взгляд, кто возьмёт верх в случае проведения повторного поединка?

— Победить может и тот, и другой. Не стану даже гадать. Настраиваешься на одно, а начнётся бой, и всё может измениться. Конор способен вернуть себе пояс, но кто знает…

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.