«Король снова на троне»: Фьюри победил Уайлдера в поединке за титул WBC в тяжёлом весе

Боксёр Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC. В бое-реванше он взял верх техническим нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером. В седьмом раунде секунданты действующего обладателя пояса, опасаясь за его состояние, были вынуждены выбросить на ринг полотенце, чтобы прекратить бой. Непобеждённый британец продлил свою триумфальную серию до 30 побед.

23 февраля в Лас-Вегасе состоялся один из самых ожидаемых поединков 2020 года. На 17-тысячной арене MGM Grand Garden в бою за титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе сошлись два не побеждённых на тот момент боксёра — Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Победу в семи раундах техническим нокаутом одержал британец.

Впервые соперники встретились в декабре 2018 года, однако судьи не смогли выявить победителя после 12 раундов и Уайлдер в восьмой раз сумел защитить свой пояс. В связи с этим вопрос, кто же является лучшим представителем дивизиона, оставался открытым, и все поклонники бокса с нетерпением ожидали реванша.

На церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее соперника на 19,4 кг. Стоит отметить, что многие эксперты отдавали предпочтение именно ему, особо отмечая физическую форму, в которой он подошёл к поединку.

Их прогнозы начали сбываться уже в первом раунде. Британец уверенно контролировал ход поединка, удерживал комфортную для себя дистанцию, стараясь наносить сопернику удары в голову. Высокий темп и частота его атак практически не оставляли шансов для вразумительного ответа Уайлдера.

К третьему раунду действующий обладатель титула так и не смог раскусить тактику оппонента и справиться с его скоростью. Его положение лишь ухудшилось, и судьи были вынуждены зафиксировать первый нокдаун. Американец смог подняться на ноги, однако уже к этому моменту сомнений в том, что Фьюри постепенно приближается к триумфу, практически ни у кого не оставалось.

По такому сценарию бой продолжался до седьмого раунда. В ходе очередной атаки британец загнал соперника в угол, продолжая осыпать его мощными ударами. Неизвестно, чем бы закончился этот эпизод, если бы не вмешательство главного рефери Кенни Бэйлиса. Несмотря на протесты со стороны Уайлдера, он остановил встречу и присудил победу Фьюри. Оказалось, что представители команды чемпиона WBC начали опасаться за его состояние и выбросили на ринг полотенце.

Британец продлил свою победную серию до 30 побед. После боя он исполнил знаменитую песню Дона Маклина American Pie. Вместе с новоиспечённым чемпионом мира в тяжёлом весе пела вся арена.

Несмотря на сложные взаимоотношения вне ринга (соперникам даже запретили проводить традиционную дуэль взглядов), после встречи Фьюри отдал должное сопернику.

«Моё уважение Уайлдеру. Он вышел на этот бой и проявил волю! Он продемонстрировал, что у него действительно сердце чемпиона. Я отправил его в нокдаун чистым ударом правой, но он встал и продолжил поединок. Он воин. Он ещё вернётся и снова станет чемпионом. Но сейчас я говорю: король снова на троне!» — сказал Фьюри.

Американец также не стал оспаривать своё поражение и похвалил Фьюри за его действия на ринге. В то же время он выразил недовольство тем, что его секунданты приняли решение досрочно прекратить поединок.

«Со мной всё в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов покинуть ринг на щите. Перед боем у меня в жизни много чего происходило. Я не ищу оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила мне покинуть ринг на щите. Я воин. Фьюри отлично выступил. Мы вернёмся ещё сильнее», — заявил Уайлдер.

Теперь титул лучшего тяжеловеса по версии WBC предстоит защищать Фьюри. В числе потенциальных соперников называется его соотечественник Энтони Джошуа, действующий чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. По словам его промоутера Эдди Хирна, их встреча может состояться в ближайшее время.

«Фьюри показал что-то невероятное. Нет необходимости устраивать третий бой с Уайлдером, давайте сделаем поединок уже этим летом. Джошуа очень этого хочет. И он может и должен состояться в этом году!» — написал Хирн на своей странице в Twitter.

Однако Фьюри поступило и необычное предложение. Бывший претендент на титул чемпиона мира UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну предложил британцу встретиться именно с ним, при этом не уточнив, по правилам какого вида спорта должен пройти этот бой.

«Давай сделаем это», — написал боец ММА в социальных сетях, прикрепив к посту импровизированную афишу такого поединка.