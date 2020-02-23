Фьюри о своей победе над Уайлдером: король вернулся на трон
- Reuters
«Моё уважение Уайлдеру. Он вышел на этот бой и справился! У него действительно сердце чемпиона. Я положил его после чистого удара справа, но он смог вернуться. Он воин. Он ещё вернётся и снова станет чемпионом. Но сейчас я говорю, что король снова на троне!» — сказал Фьюри после поединка.
Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Уайлдер остался недоволен решением своей команды остановить бой с Фьюри.