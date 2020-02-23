Фьюри победил Уайлдера и стал новым чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе

Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе, который прошёл в Лас-Вегасе.

В седьмом раунде британец нанёс сопернику несколько ударов в углу ринга, после чего секундант Уайлдера бросил полотенце и рефери остановил бой.

Фьюри одержал 30-ю победу на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг перед боем за титул WBC.