Фьюри победил Уайлдера и стал новым чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе
- Reuters
В седьмом раунде британец нанёс сопернику несколько ударов в углу ринга, после чего секундант Уайлдера бросил полотенце и рефери остановил бой.
Фьюри одержал 30-ю победу на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг перед боем за титул WBC.