Промоутер боксёра Джошуа заявил, что бой с Фьюри должен состояться в 2020 году
- Reuters
«Джошуа очень хочет этого боя. И он может и должен состояться в этом году!» — написал Хирн в своём Twitter.
Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Деонтеем Уайлдером в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
Ранее Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой с Фьюри.