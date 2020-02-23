Боксёр Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой с Фьюри
- Reuters
«Со мной всё в порядке. Такое бывает. Лучший боксёр сегодня победил. Мой угол выбросил полотенце, хотя я был готов продолжать бой», — приводит слова Уайлдера ESPN.
По его словам, у него возникли определённые трудности перед поединком, но у него в любом случае не может быть оправданий.
«Я бы только хотел, чтобы моя команда позволила продолжать. Я воин. Соперник показал отличный бокс, но мы вернёмся ещё более сильными!» — добавил Уайлдер.
Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
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