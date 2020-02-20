Время бездействия: почему карьера главной надежды России в боксе Гассиева находится под угрозой

Мурат Гассиев не выступит на боксёрском шоу, которое состоится 1 марта в американском городе Фриско. В команде россиянина сообщили, что причиной очередного переноса дебютного боя в тяжёлом весе стали неготовность спортсмена и вопросы по контракту. Сам Гассиев подтверждает эту информацию. Почему экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA не провёл ни одного поединка с июля 2018 года и какие последствия это может иметь для его карьеры — в материале RT.

Дебют Мурата Гассиева в тяжёлом весе вновь перенесён. Экс-чемпион мира в первой тяжёлой категории должен был биться с Джерри Форрестом 1 марта, но вынужден вновь отказаться от поединка. Слухи об этом появились ещё на днях, когда о проблемах российского боксёра сообщили журналисты ESPN, а накануне эту информацию подтвердили в команде атлета.

За последние полтора года болельщики Мурата привыкли к подобным новостям. После поражения от Александра Усика в финале World Boxing Super Series Гассиев неоднократно заявлял о своём возвращении на ринг, но так и не провёл ни одного поединка. Сначала, как в хорошем сериале, откладывалась его дуэль с Джоуи Давейко, а затем сорвалась битва с Форрестом.

При этом сначала причины невыхода Гассиева в ринг были более чем объяснимыми. В июле 2019 года он травмировал плечо, в связи с чем бой с Давейко был перенесён на октябрь, а затем и вовсе отменён. Россиянин принял решение не форсировать восстановление и согласился вновь отсрочить возвращение. В качестве даты было выбрано 1 марта 2020-го, а место джорнимена (опытного боксёра или крепкого профессионала) занял более серьёзный оппонент в лице Форреста. Однако и в этот раз поклонникам Мурата не посчастливится понаблюдать за выступлением своего кумира.

«Бой не состоится. Там много вопросов — от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту», — цитирует ТАСС анонимный источник в команде Гассиева.

Сам экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA утром в четверг, 20 февраля, подтвердил эту информацию, сославшись на то, что его кондиции далеки от идеала и выходить на поединок в таком состоянии было бы ошибкой.

«Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь. Выход на бой неподготовленным был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков», — написал Гассиев в Instagram, заодно поблагодарив поклонников за поддержку.

Последние слова можно оценивать по-разному. Фактически Гассиев подтвердил, что до сих пор находится не в лучшей форме. Несмотря на все заверения, это может быть связано с тем самым повреждением плеча, которое помешало спортсмену войти в ринг в июле 2019 года. И если это действительно так, значит, год назад врачи могли неправильно оценить его состояние и поставить неверный диагноз. Как известно, тогда было принято решение отказаться от хирургического вмешательства и сделать ставку на консервативное лечение. Но если оно не дало результатов и проблемы Мурата до сих пор связаны с этой травмой, то его карьера находится под угрозой.

Если Гассиеву всё же придётся лечь на операционный стол, то его следующая схватка может быть отложена как минимум до осени 2020 года. Таким образом, продолжительность простоя составит более двух лет, что для спортсмена такого возраста является непозволительной роскошью. На момент боя с Усиком Мурату не было и 25 лет, он мог стать самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Но вместо этого он уступил украинцу, после чего пропустил уже более полутора лет и превратился из одного из самых талантливых молодых боксёров планеты в бойца, оценить перспективы которого крайне сложно.

Безусловно, тяжёлые весовые категории известны тем, что их представители порой выступают до 40 лет и даже в более зрелом возрасте. Достаточно вспомнить того же Александра Поветкина, Эвандера Холифилда и Владимира Кличко. Но ни один из них не имел таких продолжительных перерывов на заре карьеры. Все трое стабильно проводили по два-три поединка в год, а делать серьёзные паузы стали лишь ближе к 40-летию. Так, самый длительный интервал между выступлениями украинца составил 17 месяцев и произошёл между схватками с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Американец позволил себе почти двухгодичную передышку лишь в 42-летнем возрасте, а россиянин и вовсе всегда бился не менее раза в год.

В связи с этим с каждым месяцем всё труднее оценивать шансы Гассиева на успешное возвращение в ринг. Переход в другую весовую категорию всегда сопряжён с риском, а в случае россиянина — вдвойне. Виной тому не только «ржавчина» от длительного простоя, но и не самые выдающиеся антропометрические данные. Рост Мурата составляет 192 см, что сложно называть выдающимися показателями для тяжёлого веса. Для сравнения, Джошуа выше на шесть сантиметров, Деонтей Уайлдер — на девять, а Фьюри — аж на 14.

Кроме того, Гассиев проповедует довольно агрессивный, но прямолинейный стиль, что вполне может сделать его лёгкой мишенью для более физически развитых визави. В отличие от того же Александра Усика, он вряд ли станет боксировать со своими противниками, а будет прессинговать их и идти вперёд, что может создать проблемы для него самого.

Не стоит отметать и то, что проблемы Гассиева с готовностью могут быть связаны не только с его здоровьем, но также с тактической подготовкой и моральным состоянием. Конечно, и Давейко, и Форрест вряд ли относятся к элите данной категории, но тем не менее представляют опасность. Особенно это касается последнего, имеющего в своём активе 20 побед нокаутом в 26 успешных битвах из 29.

Быть может, обидное поражение от Усика до сих пор оказывает серьёзное психологическое давление на Гассиева и препятствует его выходу в ринг. Это неудивительно, ведь для него оно стало первым в карьере и фактически спустило с небес на землю. До дуэли с украинцем он считался одним из ярчайших молодых звёзд профессионального бокса и чуть ли не новым Майком Тайсоном, но не смог оправдать это звание.

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При этом не исключено, что главной проблемой Гассиева является не его форма, уверенность в себе или физическое состояние, а сложности в организации. Как заявил представитель его команды, имели место некие проблемы с контрактом, что вполне могло стать камнем преткновения в вопросе проведения дуэли.

В 2019 году Мурат подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing и стриминговой платформой DAZN, но пока это сотрудничество не оправдало ожиданий. Быть может, спортсмена не до конца устроил гонорар или другие нюансы, сделавшие невозможным его выступление на шоу в Фриско.

Вероятно, данные неурядицы поможет решить Федерация бокса России. Об этом заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв, всегда выражавший поддержку экс-чемпиону мира в первом тяжёлом весе. Он признался, что сильно огорчился, узнав об отмене боя с участием Гассиева, а также пообещал лично побеседовать с атлетом.

«Увидимся и обсудим его планы. Федерация бокса России устроит разбирательство по этому поводу, потому что это неправильно и непорядочно — столько времени держать спортсмена (без боя. — RT). Мы должны защищать каждого атлета. Если (промоутерская компания. — RT) не исполняет условия контракта, значит, надо ему расходиться (с ней. — RT)», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Как верно отметил Кремлёв, у Гассиева нет времени ждать, пока ему наконец организуют очередной поединок. В настоящее время спортсмен находится в расцвете своей карьеры, и если причина простоя обусловлена исключительно проблемой с промоутерами, то положение дел крайне прискорбное и требует принятия срочных мер. Ещё год без боёв может нанести огромный удар по перспективам Мурата и привести к угасанию одной из главных молодых звёзд российского бокса последних лет.