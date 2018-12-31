«Попросил бы Деда Мороза, чтобы в мире не было войны»: Гассиев о Новом годе, семейных застольях и бое-реванше с Усиком
- Мурат Гассиев
- © Григорий Сысоев / РИА Новости
— Каким выдался лично для вас 2018-й год? Вы можете подвести его итоги?
— Год мне очень понравился. Много хороших, позитивных событий, в том числе и в мире бокса. У нас отличные результаты: есть призёры юношеских Игр, первые места на первенстве мира… Да и для меня по-большому счёту он сложился весьма неплохо.
— Какой день назвали бы лучшим?
— Без сомнения, это 3 февраля. Дата, которую я не забуду никогда: ведь именно в этот день мне удалось объединить два пояса. Ещё могу отметить 21 июля, когда я дрался с Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии. Два самых запоминающихся момента уходящего года.
— А вы в детстве любили Новый год?
— Честно говоря, я всегда спокойно отношусь к любым праздникам. Не столь важно, о каком из них идёт речь: о Новом годе или о моём дне рождения. У нас в семье Новый год проходит достаточно спокойно: стол накрыли, посидели и разошлись.
— У многих Новый год ассоциируется со знаменитым салатом оливье. У вас в семье его готовили?
— Конечно. У нас вообще стол богатый. Есть всё и на любой вкус: от упомянутого вами произведения кулинарного искусства и осетинских пирогов до мясных блюд. Говядина, баранина… наверное, всё есть.
— А вы сами оливье с чем больше любите — с варёной колбасой или мясом?
— С колбасой. (Смеётся.)
— Вообще, в новогоднюю ночь позволяете себе забыть о диете?
— В целом я не большой любитель длительных застолий. В последний раз, когда отмечал праздник дома, отправился спать в 00:15. Куранты пробили, и захотелось спать. Не скажу, что это из-за режима, просто организм потребовал отдыха. Не люблю шумные компании и мероприятия.
- Мурат Гассиев: «Попросил бы у Деда Мороза чтобы в мире не было войны»
— Вы всегда достаточно тактичны и сдержанны на публике, но перед Новым годом нам бы хотелось задать вам несколько каверзных и смешных вопросов о празднике, чтобы заставить немного выйти из зоны комфорта. Ваша задача просто продолжить фразу…
— Я согласен.
— Новый год без снега — всё равно, что бокс…
— …без перчаток.
— Если бы я не ограничивал себя в Новый год, то…
— …гулял бы всю ночь.
— Самая красивая Снегурочка — та, которая…
— …русская.
— Если бы я был настоящим Дедом Морозом, то…
— …не был бы толстым.
— Если бы меня заставили в Новый год питаться одними мандаринами, то я за сутки съел бы…
— …лишь один мандарин.
— Почему?
— Потому что, если много съешь, то начнётся аллергия.
— Лучшим подарком от Международной федерации бокса для меня в 2019 году стал бы…
— …бой-реванш с Александром Усиком.
— Если бы 1 января устраивали чемпионские бои и противники должны были бы выпивать по три фужера шампанского перед поединком, то…
— …никто бы не стал этого делать перед схватками.
— Если бы стоял выбор, где проводить Новый год — при -35 °C в Антарктиде или +35 °C на Шри-Ланке…
— …то я бы встретил в России, и температура для меня неважна.
— Если бы можно было выбрать трёх известных людей и позвать к себе в гости на Новый год, я бы пригласил…
— ...группу «Серебро», певца Григория Лепса и рэпера Басту. Пускай споют что-нибудь хорошее, а то по телевидению они исполняют одни и те же песни.
— Если бы Дед Мороз мог исполнить одно желание прямо сейчас, я бы попросил его…
— ...чтобы в мире не было войны.
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