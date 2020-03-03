Рост ажиотажа, маркетинговая выгода и предельная прозрачность: почему UFC стоит задуматься о расширении рейтинга бойцов

На начало 2020 года под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата выступают около 600 бойцов в 12 весовых категориях. Несмотря на постоянно увеличивающееся число спортсменов, руководство UFC не вносит изменений в систему рейтинга, который включает в себя по 15 атлетов в каждом из дивизионов без учёта чемпионов. Почему расширение генеральной классификации может пойти на пользу промоушену — в материале RT.

С того момента, как UFC опубликовал свой первый вариант рейтинга весовых категорий прошло семь лет. По сравнению с 2013 годом в Абсолютном бойцовском чемпионате произошло множество изменений, которые коснулись не только самих бойцов, но и дивизионов. Так, в промоушене появились сразу четыре женские весовые категории, а единственным правящим чемпионом остался Джон Джонс. При этом число спортсменов в табели о рангах возросло с 10 до 15, но сейчас и этого вряд ли достаточно.

По разным данным, по состоянию на 2020 год контракты с UFC имеют около 600 бойцов, выступающих в 12 весовых категориях. Таким образом, в каждой из них в среднем числятся по 50 атлетов. И это с учётом того, что в некоторых женских прослеживается явный дефицит исполнителей, ввиду чего можно предложить, что число мужчин в определённых весах превосходит данную отметку. Всё это указывает на то, что нынешняя система рейтинга уже не столь эффективна.

Безусловно, UFC не стоит присваивать номер каждому из подписавших контракт с промоушеном. В нём всегда была довольна сильная текучка кадров, а подобные действия могут лишь внести чехарду в положение дел. Но при этом расширение рейтинга до 30-40 бойцов в каждом конкретном дивизионе действительно способно пойти на пользу организации. Это не только сделает ситуацию в категории более понятной, но может увеличить интерес болельщиков.

Например, в настоящее время в Абсолютном бойцовском чемпионате выступают множество бойцов из России, не имеющих места в числе сильнейших в своих дивизионах. При этом оценить реальное положение довольно сложно, ведь их послужной список не даёт полноценного представления о том, насколько близко каждый подобрался к элите и сколько ещё побед необходимо одержать для попадания в рейтинг.

Всё это негативно влияет на ажиотаж вокруг поединков. Рядовые зрители не знают, насколько статусный спортсмен перед ними и что именно стоит на кону в его схватке. В результате, уровень ожидания падает, что влечёт за собой низкие просмотры и, как итог, замедленную раскрутку.

Для сравнения, можно взять пример Ислама Махачева, который лишь недавно ворвался в число лучших легковесов чемпионата. И это при том, что он одержал семь побед и потерпел всего лишь одно поражение в крупнейшем ММА-промоушене. Тем не менее, на верхушке дивизиона уже давно пребывают Грегор Гиллеспи и Александер Эрнандез. И это с учётом того, что оба провели меньше поединков и также имеют в пассиве по одной неудаче.

В том случае, если бы в табели о рангах фигурировало от 30 до 40 человек, зрительский интерес вполне мог солидно возрасти. Болельщики бы понимали, кто и с какой скоростью продвигается по карьерной лестнице, и кто уже в ближайшее время сможет всерьёз претендовать на место в десятке сильнейших.

Например, 1 марта в Норфолке состоялся поединок между средневесами Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой. Если опираться на рекорды, то перед боем оба с большой долей вероятности располагались в пределах топ-20 своей категории. Однако на деле болельщики увидели столкновение двух бойцов без номеров, что оказалось значительно менее притягательным, если оставить за скобками скандальный итог.

Кроме того, при внедрении рейтинга более сенсационные результаты получили бы гораздо более обширную огласку. Например, в том же теннисе победа игрока из второй или третьей сотни над представителем топ-20 зачастую становится поводом для обсуждения и одним из самых примечательных событий на турнирах Большого шлема или серии Masters.

Помимо общего роста ажиотажа, расширение рейтинга приведёт к тому, что путь к бою за титул станет более прозрачным и понятным. Причём это касается как самого атлета, так и поклонников ММА. Зрителям будет проще анализировать, каким именно образом данный боец пробился на вершину дивизиона, а спортсменам — подбирать себе соперников. Так, для дебютанта промоушена победа над противником из топ-40 и топ-20 — это большая разница, и результат может по-разному отразиться на его карьере.

Также это нововведение может помочь UFC систематизировать порядок подписания контрактов с бойцами, привязав зарплату к их месту в рейтинге. Причём это особенно хорошо работает на начальных этапах и поэтому касается нижних уровней списка, в котором располагаются новички и не самые успешные исполнители.

Промоушен способен разделить его на несколько зон, а спортсмен сможет рассчитывать на увеличение зарплаты по мере продвижения наверх. Это избавит организацию от конфликтов с атлетами, требующими подъёма зарплаты, когда их результаты и уровень ценности явно не соответствуют их желаниям.

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Но если для болельщиков данная система имеет исключительно плюсы, то для самой компании существует ряд минусов, способных заставить её отказаться от рассмотрения данного нововведения. Всё дело в открытости, которая способна серьёзно ограничить свободу матчмейкеров в плане принятия решений. Внедрение нового рейтинга может спровоцировать конфликты между руководством и спортсменами, многие из которых не захотят биться с менее статусными оппонентами.

На данный момент все спорные ситуации могут возникать в момент, когда атлет находится в топ-15. В этот момент он не только понимает свою значимость для промоушена в целом и дивизиона в частности, но и осознаёт, с кем ему необходимо драться ради получения шанса стать чемпионом.

Безусловно, продвинуться наверх за счёт дуэлей с противниками из третьего и четвёртого десятка невозможно, ввиду чего он начинает требовать поединков с более сильными бойцами. Достаточно посмотреть на Петра Яна или Забита Магомедшарипова. Россияне вплотную подобрались к статусу первого претендента и не заинтересованы во встречах с представителями топ-20, так как даже уверенная победа не поможет им подняться выше.

Если рейтинг внедрят, о своём месте в категории узнают почти все бойцы и перестанут соглашаться на сражения с менее успешными визави. Несмотря на тот факт, что все спортсмены связаны контрактами с UFC, они не обязаны соглашаться на любой предложенный им поединок. Вследствие этого, могут подолгу требовать от матчмейкеров более выгодного предложения и провоцировать стагнацию в дивизионе.

За более чем 26-летнюю историю существования организаторы привыкли к тому, что сами выбирают, каким именно образом раскручивать того или иного спортсмена. Один сходу получает более сильных и звёздных оппонентов, другой вынужден подолгу разбираться с аутсайдерами и ждать шанса подняться немного выше. Пока нет никаких предпосылок, что руководство решит отказаться от подобной привилегии и работать строго в соответствии с генеральной классификацией.

Кроме того, эта система будет требовать более детальной проработки критериев оценки выступления атлетов. Уже сейчас она вызывает серьёзные вопросы и нередко становится объектом критики, но в случае расширения количество недовольных может серьёзно возрасти. Например, многие поражались тому, что Конор Макгрегор длительное время сохранял первое место в лёгком весе, несмотря на полное отсутствие выступлений в период с ноября 2016 по октябрь 2019 года.