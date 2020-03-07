Столкновение стилей: почему бой с Блэйдсом в Канаде может стать самым сложным в карьере Волкова

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Александра Волкова станет американец Кёртис Блэйдс. Сообщается, что поединок между тяжеловесами состоится 20 июня на турнире UFC Fight Night 177 в канадском Саскатуне. На данный момент Блэйдс занимает третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата и не знает поражений c ноября 2018-го. Чем опасен американец и почему россиянину будет непросто нанести ему третье поражение в карьере — в материале RT.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков сразится с Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 177 в Канаде, который запланирован на 20 июня 2020 года. Об этом ещё в пятницу, 6 марта, со ссылкой на свои источники писали несколько СМИ. После чего в официальном Twitter канадского подразделения Абсолютного бойцовского чемпионата сообщили, что бой российского и американского тяжеловесов возглавит кард мероприятия, которое впервые за пять лет пройдёт в городе Саскатун.

Таким образом, длительные поиски соперника для Волкова завершились. По признанию самого россиянина, от встречи с ним поочерёдно отказались несколько топ-оппонентов, что в сложившейся ситуации трудно назвать удивительным. Причём дело не в силе россиянина, а в напряжённом графике. Многие из представителей верхней десятки либо совсем недавно одержали победы и не были заинтересованы в дуэли с седьмым номером рейтинга, либо потерпели тяжёлое поражение и собирались восстановить здоровье. При этом сражение с атлетом из второй десятки вряд ли было бы выгодно самому Александру, из-за чего процесс переговоров затянулся.

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Волков даже пошёл на отчаянные меры и принялся искать противника через социальные сети. Сначала он неоднократно заявлял о сложностях в переговорах, а затем бросил вызов Кёртису Блэйдсу и Дэниелу Кормье. Но если экс-чемпион продолжил ждать реванша со Стипе Миочичем, то третий номер рейтинга неожиданно ответил согласием. И это при том, что ещё некоторое время назад он говорил, что схватка с россиянином не вызывает у него интереса, а его целью является скорейшее получение статуса первого претендента.

Возникает вопрос, что именно заставило Блэйдса изменить его отношение к поединку с Волковым. Возможно, руководство UFC чётко дало понять, что он не сможет получить бой за пояс до того, как Миочич и Кормье завершат свою трилогию. В таком случае Кёртису непременно пришлось бы как минимум ещё один раз войти в октагон, чтобы подтвердить свои чемпионские амбиции. При этом его визави мог стать не Драго, а победитель дуэли между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком. Учитывая тот факт, что американец уже дважды уступал камерунцу, а уроженец Суринама считается одним из самых ярких нокаутёров в мире, встреча с россиянином является логичным выбором.

Судя по всему, Блэйдс надеется, что победы над Волковым будет достаточно для того, чтобы стать первым претендентом на титул. И это несмотря на тот факт, что на данный момент он находится ниже Нганну в рейтинге. Тем не менее у американца есть небольшое преимущество над Фрэнсисом, ранее уже имевшим возможность поспорить за пояс. В январе 2018 года он не смог ничего противопоставить Миочичу, поэтому матчмейкеры могут предоставить шанс Кёртису. А в случае успеха Розенстрайка вопросы отпадут сами собой.

Что касается Волкова, то для него этот поединок можно расценивать по-разному. Во-первых, он получил шанс доказать, что принадлежит к элите тяжёлого веса, и вновь приблизиться к статусу первого претендента. Во-вторых, получил соперника выше себя в рейтинге, что полностью вписывалось в его планы. Но при этом ему достался боец, который наименее подходит ему стилистически, что сделает схватку с ним одной из самых сложных в карьере Александра.

Блэйдс — один из главных специалистов тяжёлого веса по борьбе, а ведь именно этот вид единоборств до сих пор считается ахиллесовой пятой Волкова. Почти все поражения в его карьере стали причиной пробелов в этом аспекте. Достаточно вспомнить его неудачи в битвах с Чейком Конго, Тони Джонсоном, Пэтом Беннеттом, Максимом Гришиным и Ахмедом Султановым. На фоне этого поражения в дуэлях с Дерриком Льюисом и Виталием Минаковым кажутся чем-то из ряда вон выходящими.

Безусловно, Волков будет иметь преимущество в стойке благодаря своей антропометрии и развитой ударной технике, но при переводе на землю может стать лёгкой добычей для Блэйдса. Сомневаться в том, что американец предпримет попытку тейкдауна, не приходится. Если в сражении с Джуниором Дос Сантосом он мог позволить себе вступать в размен, так как превосходил бразильца в длине рук, то на этот раз ему будет сподручнее искать счастья в партере.

В связи с этим выбор Блэйдса в качестве оппонента можно назвать если не безрассудным, то как минимум смелым. На данном этапе карьеры Волкова гораздо больше устроила бы встреча с кем-либо из трио Дос Сантос — Оверим — Льюис. Но двое первых зализывают раны после тяжёлых поражений, а третий лишь месяц назад дрался с Благоем Ивановым.

Как сообщает американский портал MMA Junkie, поскольку битва между Волковым и Блэйдсом станет главной на турнире в Саскатуне, она будет рассчитана на пять раундов. Однако канадским фанатам смешанных единоборств не стоит рассчитывать на то, что бойцы будут биться на протяжении всех 25 минут. Три из пяти последних боёв с участием Александра завершились досрочно, а Блэйдс и вовсе лишь раз дождался решения судей.

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Стоит отметить, что россиянину не впервой возглавлять турниры крупных американских промоушенов. В UFC он уже дважды бился в главном поединке шоу и оба раза взял верх. В сентябре 2017 года он нокаутировал голландца Стефана Стрюве на его родине, а в марте 2018-го побил бразильца Фабрисио Вердума в Лондоне. Что касается Bellator, то там на его счету одна победа и одно поражение. В декабре 2012 года он взял верх над Ричардом Хейлом, а в июне 2015-го проиграл Конго.

Турнир в Канаде станет уже третьим в 2020 году, во главе которого окажется один из российских спортсменов. 19 апреля хедлайнером UFC 249 станет Хабиб Нурмагомедов, а 13 июня шоу UFC в Казахстане возглавит Пётр Ян. Возможно, Александру даже несколько больше повезло, чем представителю легчайшего веса, ведь у него будет возможность блеснуть на глазах североамериканской публики и завоевать местную аудиторию.

Несомненно, перспективы Волкова пока кажутся достаточно туманными, но Блэйдс не является непобедимым бойцом. Ранее он дважды досрочно уступал Нганну, а пропущенные удары от Хищника не могли пройти бесследно. Россиянин превосходит американца в стойке и в случае хорошего попадания способен отправить его на настил. Желательно сделать это быстро, ведь по ходу схватки у Кёртиса будет появляться всё больше шансов затянуть противника в борьбу. И если Драго пропустит тейкдаун, то с большой долей вероятности уже не сможет вернуться в вертикальное положение и составит компанию Алексею Олейнику и Шамилю Абдурахимову в качестве «жертв» Бритвы.