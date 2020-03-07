СМИ: Бой Волкова с Блейдсом станет главным событием турнира UFC в Саскатуне
- Reuters
Об этом сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на официальные источники.
На данный момент UFC ещё не анонсировала этот бой официально.
На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. На счету Блейдса 13 побед, два поражения, и один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Ислам Махачев встретится с Александром Эрнандесом на UFC 249.