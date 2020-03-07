СМИ: Бой Волкова с Блейдсом станет главным событием турнира UFC в Саскатуне

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в канадском Саскатуне.

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на официальные источники.

На данный момент UFC ещё не анонсировала этот бой официально.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. На счету Блейдса 13 побед, два поражения, и один поединок был признан несостоявшимся.

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