СМИ: Бой Волкова с Блейдсом станет главным событием турнира UFC в Саскатуне

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Поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в канадском Саскатуне.
СМИ: Бой Волкова с Блейдсом станет главным событием турнира UFC в Саскатуне
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на официальные источники. 

На данный момент UFC ещё не анонсировала этот бой официально.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. На счету Блейдса 13 побед, два поражения, и один поединок был признан несостоявшимся. 

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев встретится с Александром Эрнандесом на UFC 249.

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