«Ставлю своё сомбреро против твоей папахи»: что говорили Нурмагомедов и Фергюсон на пресс-конференции в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в преддверии их поединка 18 апреля. Действующий чемпион UFC заявил, что победа в этом бою позволит ему навсегда вписать своё имя в историю. В свою очередь, бывший временный обладатель титула усомнился в том, что россиянину когда-либо приходилось драться с серьёзными соперниками. Во время дуэли взглядов оппоненты устроили словесную перепалку, а Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона.

На стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в преддверии турнира UFC 248 прошла пресс-конференция, которую с нетерпением ожидали все поклонники смешанных единоборств: лицом к лицу встретились два сильнейших представителя лёгкой весовой категории — действующий обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов и первый номер рейтинга Тони Фергюсон.

Будущие соперники предстали перед переполненным залом в типичных для себя образах. Уверенный в себе американец поднялся на помост, не снимая солнечных очков и неся в одной руке бейсбольный мяч, а в другой — пояс временного чемпиона UFC, завоёванный им в поединке с Кевином Ли. Лицо россиянина выражало спокойствие. Он сдержанно поприветствовал зрителей и главу промоушена Дану Уайта и присоединился к оппоненту.

Первый вопрос журналистов традиционно касался подготовки бойцов и настроя на один из важнейших поединков в их карьере. Фергюсон выразил уверенность в том, что ему удастся победить, а саму встречу назвал спаррингом.

«Вокруг этого боя настоящий хайп... Это будет мой первый спарринг за долгое время, мне нужен спарринг-партнёр. Этим я и займусь 18 апреля. Хабиб, тебе лучше не сниматься с этого боя, пора драться», — обратился Фергюсон к россиянину.

В ответ Нурмагомедов в очередной раз отметил значимость боя для своего наследия. На данный момент в его активе 28 побед при нуле поражений, а встреча с американцем станет для него третьей защитой титула.

«Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, один из лучших в мире. Но он мне не нравится как человек, потому что он тупой... Посмотрим, что случится 18 апреля. Мне нравятся вызовы: Конор, Порье — все мои бои. Но если я хочу навечно закрепить своё наследие в этом дивизионе, то обязан побеждать Фергюсона», — подчеркнул Хабиб.

Своим отношением к оппоненту поделился и Фергюсон. Известно, что между ними нет столь острого противостояния вне октагона, какое было между Нурмагомедовым и Макгрегором, однако оба периодически обмениваются колкостями в адрес друг друга.

«Между нами нет ничего личного, даже присутствует уважение, не хочу поливать его грязью. Но я калифорниец и люблю хайп. Поэтому скажу, что выиграю», — отметил американец.

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В схожем ключе об их противостоянии высказался и Нурмагомедов.

«Нельзя быть слишком эмоциональным. Когда идёшь в клетку, нужно сосредоточиться на победе, чтобы размазать соперника. Мне нравится, когда я изматываю своего соперника, заставляю его сдаться. Тони — очень крепкий парень, лучше многих, с кем я дрался. Он мог бы стать лучшим легковесом всех времён, но уже слишком стар... Люди всё равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его в октагоне», — заявил Хабиб.

Многих интересовало и то, как действующий обладатель пояса видит продолжение своей карьеры. В частности, одним из возможных соперников может стать бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Несколько дней назад он заявил, что может встретиться с Нурмагомедовым, если его гонорар составит $600 млн.

«Кто даст ему столько денег? Точно не я. Как и говорил раньше, я могу подраться с ним 11 раундов по правилам бокса и один по правилам ММА... И Флойд, и я — серьёзные имена в мире спорта, мы сможем сделать кассу, но мои условия остаются прежними», — подчеркнул Нурмагомедов.

В ответ Фергюсон выразил сомнение в том, что его соперник обладает подходящими навыками, чтобы выйти на ринг, и предложил свою кандидатуру на этот бой. Для большей наглядности он встал с места со словами: «Я тот, кто вам нужен... Я убийца».

Постепенно атмосфера на арене накалялась, а представителям СМИ становилось всё сложнее добиться от бойцов конкретных ответов, так как каждое высказывание заканчивалось провокациями. Так, россиянин обвинил американца во лжи, когда тот заявил, что в процессе подготовки не учитывает навыки будущего соперника. В свою очередь, Тони неоднократно указывал на то, что Нурмагомедов никогда не проводил серьёзных поединков.

«Хабиб никогда не участвовал в уличных драках, он бился лишь с теми, кого можно считать любителями, школьниками. Я покажу ему уличный стиль, покажу ему мексиканский стиль. Ставлю своё сомбреро против твоей папахи», — заявил Тони.

Подобные высказывания не на шутку раззадорили Нурмагомедова. На эмоциях он напомнил, что Фергюсон является уроженцем США.

«Ты американец и вообще не умеешь драться на улице. Когда ты сам последний раз это делал? Ты даже не знаешь, откуда я... Если мы встретимся на улице, я тебя сломаю. Почему ты говоришь о Мексике? Ты же не мексиканец, ты американец! Скажи людям правду, ты из Калифорнии. У тебя даже имя и фамилия не мексиканские», — парировал Нурмагомедов.

Разумеется, переход на личности не мог понравиться Тони, и тот пообещал разобраться с россиянином в октагоне с одного удара. Под конец Уайту стало сложно контролировать происходящее, и пресс-конференция завершилась.

Однако пререкания продолжились во время дуэли взглядов и грозили перерасти в потасовку. Соперники встали друг напротив друга, при этом Фергюсон положил свой пояс временного чемпиона на помост. Последовала словесная перепалка, и Нурмагомедов пнул трофей. Организаторы так и не сумели успокоить разгорячённых спортсменов, и те покинули зал в сопровождении своих команд.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Последний раз россиянин выходил в октагон 7 сентября 2019 года и победил Дастина Порье. Американец же в июне взял верх над своим соотечественником Дональдом Серроне.