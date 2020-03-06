Анкалаев проведёт реванш с Куцелабой в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев проведёт второй поединок с представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Об этом сообщает молдавский спортсмен в своём Instagram.

На турнире UFC Fight Night 169 россиянин одержал победу техническим нокаутом после того, как рефери остановил поединок на 38-й секунде. При этом Куцелаба остался недоволен решением рефери остановить бой раньше времени.

Повторный поединок состоится 18 апреля на турнире, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Ранее Анкалаев согласился, что его бой с Куцелабой был остановлен слишком рано.