Анкалаев согласился, что его бой с Куцелабой был остановлен слишком рано

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев прокомментировал свою победу над молдаванином Ионом Куцелабой в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC FIght Night 169.

«Хочу сказать спасибо тем, кто рад моей победе, кто писал, звонил и переживал. К сожалению, во время боя мне не дали возможность поставить жирную точку. Я согласен, что остановили рано. Но в этой остановке моей вины нет», — написал Анкалаев в Instagram.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом после того, как рефери остановил поединок на 38-й секунде.

Ранее сообщалось, что бой Анкалаев — Куцелаба завершился скандалом.