Анкалаев согласился, что его бой с Куцелабой был остановлен слишком рано
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«Хочу сказать спасибо тем, кто рад моей победе, кто писал, звонил и переживал. К сожалению, во время боя мне не дали возможность поставить жирную точку. Я согласен, что остановили рано. Но в этой остановке моей вины нет», — написал Анкалаев в Instagram.
Россиянин одержал победу техническим нокаутом после того, как рефери остановил поединок на 38-й секунде.
Ранее сообщалось, что бой Анкалаев — Куцелаба завершился скандалом.