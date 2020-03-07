Фергюсон о Нурмагомедове: Хабиб бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о грядущем поединке против чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Фергюсон о Нурмагомедове: Хабиб бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе
  • Reuters

Спортсмены встретятся 18 апреля в Нью-Йорке. В ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе проходит их пресс-конференция.

 «Это будет мой первый бой за долгое время. Мне нужен соперник! Нурмагомедов бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе. Мы можем поотжиматься, и я сделаю больше отжиманий, чем Хабиб», — заявил Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Шахбулатов уступил Оливейре в бою за титул ACA в легчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить