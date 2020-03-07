Фергюсон о Нурмагомедове: Хабиб бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о грядущем поединке против чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмены встретятся 18 апреля в Нью-Йорке. В ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе проходит их пресс-конференция.

«Это будет мой первый бой за долгое время. Мне нужен соперник! Нурмагомедов бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе. Мы можем поотжиматься, и я сделаю больше отжиманий, чем Хабиб», — заявил Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Шахбулатов уступил Оливейре в бою за титул ACA в легчайшем весе.