Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона, дуэль взглядов с их участием не состоялась

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Традиционная дуэль взглядов между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном после их пресс-конференции в Лас-Вегасе не состоялась из-за конфликта.
Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона, дуэль взглядов с их участием не состоялась
  • Reuters

Заняв позицию напротив россиянина, американец принял боевую стойку и что-то ему сказал. В ответ Нурмагомедов пнул ногой пояс UFC, который Фергюсон завоевал в 2017 году и теперь принёс с собой на мероприятие. Это едва не спровоцировало стычку.

Однако дальнейшее развитие предвосхитил глава UFC Дэйна Уайт, попросивший охранника держать американского бойца, не давая ему возможности ответить сопернику.

Спортсмены недолго постояли по обе стороны от Уайта, попозировав фотографам, и покинули помещение.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом всех времён, но он слишком стар.

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