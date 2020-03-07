Нурмагомедов: Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом всех времён, но он слишком стар

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём отношении к Тони Фергюсону, с которым он сразится в октагоне 18 апреля в Нью-Йорке.

В ночь на 7 марта в Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция бойцов.

«Вы не можете быть эмоциональным, вы не можете быть сосредоточенным, чтобы победить. Мне нравится, когда я изматываю своего соперника, заставляю его сдаться. Тони — достаточно крепкий парень, но мы посмотрим, что случится. Он мог бы стать лучшим легковесом всех времён. Но мне кажется, он слишком стар: 36-37 лет. Люди всё равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его в октагоне», — заявил Нурмагомедов.

Ранее глава UFC Уайт сообщил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон не будет отменён из-за коронавируса.