Источник: Волков проведёт бой с американцем Блейдсом в UFC
- РИА Новости
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Как сообщает журналист Алексей Сафонов в своём Twitter, бой состоится в июне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канаде.
На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. На счету Блейдса 13 побед, два поражения, и один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Волков анонсировал свой следующий бой в UFC.