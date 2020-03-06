Источник: Волков проведёт бой с американцем Блейдсом в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведёт поединок с американцем Кёртисом Блейдсом.

Как сообщает журналист Алексей Сафонов в своём Twitter, бой состоится в июне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канаде.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. На счету Блейдса 13 побед, два поражения, и один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Волков анонсировал свой следующий бой в UFC.