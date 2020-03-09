Макгрегор оскорбил Махачева за высказывание о женщинах в MMA

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор раскритиковал россиянина Ислама Махачева за высказывание о женщинах в MMA.

«Полный кретин. Обвинённый за стероиды жулик, который сделает всё, чтобы избежать удара и затормозить ход поединка, обсуждает один из величайших боёв с разменом ударами, которые когда-либо проводили девушки-бойцы», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Махачев после боя за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между китаянкой Чжан Вейли и представительницей Польши Йоанной Енджейчик написал в своём Twitter, что MMA является спортом, который не предназначен для женщин. После этого пользователи обрушились с критикой на спортсмена, и он удалил свой пост.

Ранее Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова после слов об уличных драках.

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