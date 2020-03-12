«Хабиб сломает Тони физически»: Василевский о бое Нурмагомедова с Фергюсоном и перспективах братьев Емельяненко
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
— 21 марта вы сразитесь с бразильцем Адриано Родригесом на турнире GorillaFightingChampionship (GFC) 25 в Самаре. Как проходит подготовка?
— В принципе, я был в нужной форме ещё пару недель назад. На протяжении последних месяцев поддерживал себя в оптимальных кондициях, много тренировался. Поэтому заключительные недели посвящены подготовке к конкретному сопернику.
— Каково ваше мнение об оппоненте?
— Хороший, опытный боец. Достаточно универсальный спортсмен, обладающий навыками как в ударной технике, так и в партере.
— До этого вы два года выступали под эгидой ACA. С чем связан ваш переход в GFC?
— Это молодая, развивающаяся лига, в настоящий момент активно набирающая обороты. Всё удачно совпало: я захотел провести бой, а промоушен в этот же момент предложил контракт. Условия меня устроили. Кроме того, сейчас у меня в пассиве значатся два поражения, которые мне необходимо закрыть. Не могу сидеть сложа руки, пока не сделаю этого.
— Соглашение с GFCносит долгосрочный характер?
— Пока мы подписали контракт на один поединок.
— В этот период ACAне выдвигал вам предложений?
— Мой менеджер Виктор Данишевский контактировал с промоушеном. Не могу сказать, что возможности биться там не было. Всё зависит от моего желания.
— А желания не было?
— Чувствовал, что было необходимо что-то изменить. Сейчас у меня чёрная полоса. Возможно, не везёт именно в ACA.
— В апреле в Москве пройдёт крупный турнир ACA, в главном бою встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Не было желания выступить там?
— Всё внимание будет приковано к хедлайнерам, между которыми на протяжении месяцев разворачивается нешуточная вражда. Быть у них на разогреве — не лучшая идея. Причём не только для меня, но и для других спортсменов.
— Какие у вас ожидания от битвы Емельяненко с Исмаиловым?
— Они молодцы. Харизматичные ребята и отличные бойцы. Шикарно раскрутили схватку. Думаю, бой будет классный. Возможно, я даже посещу этот турнир.
— Многие считают Исмаилова аутсайдером. Он не только сильно уступает Емельяненко в антропометрии, но ещё и не имеет опыта выступлений в тяжёлом весе. У Магомеда есть шансы на успех?
— Конечно. Считаю, что у Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко. Хотя тот сейчас готовится в Чечне. В том случае, если Александр сможет набрать кондиции, то Маге будет очень трудно.
— На ваш взгляд, как завершится этот поединок?
— Думаю, Исмаилов победит. Причём сделает это достаточно уверенно.
— Почему вы так считаете?
— В начале схватки Емельяненко много пропускает. Исмаилов же очень взрывной и сильно бьёт, недавно ощутил это на себе. Кроме того, он очень неудобный противник.
— Что именно делает его таким?
— Магомед невысокого роста, хорошо двигается. Поэтому по нему довольно сложно попасть.
— За последние пару лет российские бойцы всё чаще стали переходить в зарубежные промоушены. Если вам удастся закрыть свои поражения, будете рассматривать возможность подписать контракт с UFC?
— Конечно, есть желание двигаться в этом направлении. В Bellator я уже дрался, поэтому хотелось бы попробовать свои силы в крупнейшем ММА-промоушене планеты.
— Вы контактировали с руководством UFC?
— Во время моего пребывания в American Top Team я контактировал с представителями организации, но на тот момент у меня был действующий контракт с ACA. По большому счёту, могу биться где угодно. Но для этого нужно побеждать на регулярной основе, а это сейчас не удаётся.
— В своё время вы тренировались в команде Фёдора Емельяненко. В декабре Последний император нокаутировал Куинтона Джексона, а в 2020 году проведёт два последних поединка в карьере. Как относитесь к тому, что он продолжает выступать даже в 43 года?
— С понимаем отношусь к желанию Фёдора продолжать выступать. Когда ты занимаешься этим на протяжении всей своей жизни, тяжело отказаться от этого. Думаю, у Емельяненко существует своего рода зависимость. Не только финансовая. Дело в режиме, эмоциях.
— По вашему мнению, Фёдору стоит продолжать выступать или действительно пришло время уйти из спорта?
— Если у него есть желание, то пусть дерётся ещё хоть десять лет.
— С кем бы хотели увидеть его противостояние в будущем?
— Было бы интересно посмотреть на реванш с Мэттом Митрионом. Первая схватка получилась довольно неоднозначной. Они одновременно попали друг другу в челюсть. Думаю, в успехе американца была доля везения.
— Реванш с Райаном Бейдером был бы интересен?
— Безусловно. Но в мае ему предстоит сражение в Вадимом Немковым. Думаю, он побьёт его.
— Также много обсуждалась возможная встреча Фёдором Емельяненко с другой легендой российского ММА — Сергеем Харитоновым…
— Это было бы очень интересно увидеть.
— Существует ли вероятность, что напряжённость в отношениях между братьями Емельяненко приведёт к их очной дуэли?
— Вряд ли. Разве что по-братски, на кухне. Не думаю, что они решат организовать очный поединок. Возможно, при встрече между ними и разгорится конфликт, который приведёт к потасовке, но не более.
— Помимо последней гастроли Фёдора Емельяненко, одним из самых ожидаемых событий первой половины года в ММА является битва Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Какие у вас прогнозы относительно боя?
— Думаю, Фергюсону будет очень тяжело противостоять Нурмагомедову. Полагаю, ему не хватит «физики», чтобы применить свои навыки. Возможно, Тони более техничный и универсальный боец, но за счёт напора Хабиб сломает его физически.
- «Мухаммед был королём треш-тока»: дочь Али об отце, матче-реванше Нурмагомедов — Макгрегор и приглашении в Грозный
- Защита Адесаньи, розыгрыш пояса в наилегчайшем весе, бои Анкалаева и Кунченко: самые ожидаемые события марта в ММА
- Обмен любезностями Фергюсона с Нурмагомедовым, авария с участием Евлоева и ответ Сехудо от Яна: что обсуждают в мире UFC
- Рост ажиотажа, маркетинговая выгода и предельная прозрачность: почему UFC стоит задуматься о расширении рейтинга бойцов
- Ранняя остановка, провокация молдаванина и неприличный жест россиянина: как бой Анкалаев — Куцелаба завершился скандалом