«Хабиб сломает Тони физически»: Василевский о бое Нурмагомедова с Фергюсоном и перспективах братьев Емельяненко

Тони Фергюсон может превосходить Хабиба Нурмагомедова в технике, но недостаток физической мощи не позволит ему оказать россиянину достойного сопротивления. Об этом в интервью RT заявил экс-чемпион M-1 Challenge в двух весовых категориях Вячеслав Василевский. Он также рассказал, что считает Магомеда Исмаилова фаворитом дуэли с Александром Емельяненко, объяснил, почему решил выступить в GFC, и ответил, кого хотел бы увидеть соперником Фёдора Емельяненко в будущем.

— 21 марта вы сразитесь с бразильцем Адриано Родригесом на турнире GorillaFightingChampionship (GFC) 25 в Самаре. Как проходит подготовка?

— В принципе, я был в нужной форме ещё пару недель назад. На протяжении последних месяцев поддерживал себя в оптимальных кондициях, много тренировался. Поэтому заключительные недели посвящены подготовке к конкретному сопернику.

— Каково ваше мнение об оппоненте?

— Хороший, опытный боец. Достаточно универсальный спортсмен, обладающий навыками как в ударной технике, так и в партере.

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— До этого вы два года выступали под эгидой ACA. С чем связан ваш переход в GFC?

— Это молодая, развивающаяся лига, в настоящий момент активно набирающая обороты. Всё удачно совпало: я захотел провести бой, а промоушен в этот же момент предложил контракт. Условия меня устроили. Кроме того, сейчас у меня в пассиве значатся два поражения, которые мне необходимо закрыть. Не могу сидеть сложа руки, пока не сделаю этого.

— Соглашение с GFCносит долгосрочный характер?

— Пока мы подписали контракт на один поединок.

— В этот период ACAне выдвигал вам предложений?

— Мой менеджер Виктор Данишевский контактировал с промоушеном. Не могу сказать, что возможности биться там не было. Всё зависит от моего желания.

— А желания не было?

— Чувствовал, что было необходимо что-то изменить. Сейчас у меня чёрная полоса. Возможно, не везёт именно в ACA.

— В апреле в Москве пройдёт крупный турнир ACA, в главном бою встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Не было желания выступить там?

— Всё внимание будет приковано к хедлайнерам, между которыми на протяжении месяцев разворачивается нешуточная вражда. Быть у них на разогреве — не лучшая идея. Причём не только для меня, но и для других спортсменов.

— Какие у вас ожидания от битвы Емельяненко с Исмаиловым?

— Они молодцы. Харизматичные ребята и отличные бойцы. Шикарно раскрутили схватку. Думаю, бой будет классный. Возможно, я даже посещу этот турнир.

— Многие считают Исмаилова аутсайдером. Он не только сильно уступает Емельяненко в антропометрии, но ещё и не имеет опыта выступлений в тяжёлом весе. У Магомеда есть шансы на успех?

— Конечно. Считаю, что у Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко. Хотя тот сейчас готовится в Чечне. В том случае, если Александр сможет набрать кондиции, то Маге будет очень трудно.

— На ваш взгляд, как завершится этот поединок?

— Думаю, Исмаилов победит. Причём сделает это достаточно уверенно.

— Почему вы так считаете?

— В начале схватки Емельяненко много пропускает. Исмаилов же очень взрывной и сильно бьёт, недавно ощутил это на себе. Кроме того, он очень неудобный противник.

— Что именно делает его таким?

— Магомед невысокого роста, хорошо двигается. Поэтому по нему довольно сложно попасть.

— За последние пару лет российские бойцы всё чаще стали переходить в зарубежные промоушены. Если вам удастся закрыть свои поражения, будете рассматривать возможность подписать контракт с UFC?

— Конечно, есть желание двигаться в этом направлении. В Bellator я уже дрался, поэтому хотелось бы попробовать свои силы в крупнейшем ММА-промоушене планеты.

— Вы контактировали с руководством UFC?

— Во время моего пребывания в American Top Team я контактировал с представителями организации, но на тот момент у меня был действующий контракт с ACA. По большому счёту, могу биться где угодно. Но для этого нужно побеждать на регулярной основе, а это сейчас не удаётся.

— В своё время вы тренировались в команде Фёдора Емельяненко. В декабре Последний император нокаутировал Куинтона Джексона, а в 2020 году проведёт два последних поединка в карьере. Как относитесь к тому, что он продолжает выступать даже в 43 года?

— С понимаем отношусь к желанию Фёдора продолжать выступать. Когда ты занимаешься этим на протяжении всей своей жизни, тяжело отказаться от этого. Думаю, у Емельяненко существует своего рода зависимость. Не только финансовая. Дело в режиме, эмоциях.

— По вашему мнению, Фёдору стоит продолжать выступать или действительно пришло время уйти из спорта?

— Если у него есть желание, то пусть дерётся ещё хоть десять лет.

— С кем бы хотели увидеть его противостояние в будущем?

— Было бы интересно посмотреть на реванш с Мэттом Митрионом. Первая схватка получилась довольно неоднозначной. Они одновременно попали друг другу в челюсть. Думаю, в успехе американца была доля везения.

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— Реванш с Райаном Бейдером был бы интересен?

— Безусловно. Но в мае ему предстоит сражение в Вадимом Немковым. Думаю, он побьёт его.

— Также много обсуждалась возможная встреча Фёдором Емельяненко с другой легендой российского ММА — Сергеем Харитоновым…

— Это было бы очень интересно увидеть.

— Существует ли вероятность, что напряжённость в отношениях между братьями Емельяненко приведёт к их очной дуэли?

— Вряд ли. Разве что по-братски, на кухне. Не думаю, что они решат организовать очный поединок. Возможно, при встрече между ними и разгорится конфликт, который приведёт к потасовке, но не более.

— Помимо последней гастроли Фёдора Емельяненко, одним из самых ожидаемых событий первой половины года в ММА является битва Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Какие у вас прогнозы относительно боя?

— Думаю, Фергюсону будет очень тяжело противостоять Нурмагомедову. Полагаю, ему не хватит «физики», чтобы применить свои навыки. Возможно, Тони более техничный и универсальный боец, но за счёт напора Хабиб сломает его физически.