Украинец Крылов одержал победу над бразильцем Уокером на турнире UFC Fight Night 170

Украинский боец ММА Никита Крылов победил по очкам бразильца Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 170.

Счёт судейских записок — 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Крылова. Победа стала 27-й в его карьере при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что россиянин Кунченко уступил бразильцу дос Сантосу на турнире Fight Night 170.