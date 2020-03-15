Украинец Крылов одержал победу над бразильцем Уокером на турнире UFC Fight Night 170

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Украинский боец ММА Никита Крылов победил по очкам бразильца Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 170.
Украинец Крылов одержал победу над бразильцем Уокером на турнире UFC Fight Night 170
  • globallookpress.com

Счёт судейских записок — 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Крылова. Победа стала 27-й в его карьере при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что россиянин Кунченко уступил бразильцу дос Сантосу на турнире Fight Night 170.

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