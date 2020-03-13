«Все боятся боли»: внук Мухаммеда Али о карьере боксёра, визите в Грозный, смерти Дадашева и боях Нурмагомедова

В лексиконе Мухаммеда Али не было слова «невозможное», заявил в интервью RT внук прославленного боксёра Нико Али Уолш. Он признался, что именно одобрение деда в своё время убедило его профессионально заняться боксом. Спортсмен также рассказал, какой поединок своего знаменитого родственника он считает величайшим, назвал имя лучшего боксёра современности, а также отметил, что в случае организации боя между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым поддерживал бы россиянина.

— В честь вашего деда Мухаммеда Али назвали проспект в городе Грозный. Ваша мать Рашида сказала нам, что её это не очень удивило. А как к этому отнеслись вы?

— Я удивился. Знаю, что мама, по её словам, не особо, а вот я — очень. Ведь когда моему деду так или иначе отдают должное даже спустя 60 лет после того, как он начал свою профессиональную карьеру, — это честь. Для меня это стало большой неожиданностью.

— Ваша мать сказала, что приняла приглашение Рамзана Кадырова посетить Грозный и лично посмотреть на проспект имени Мухаммеда Али. Вы отправитесь вместе с ней?

— Да, думаю, мы приедем семьёй: мама, папа, брат и я. Жду этого с нетерпением, ведь в России прежде не бывал.

— Рассказывал ли дедушка о визите в СССР в 1978 году?

— Нет. Знаю, что он посещал СССР задолго до моего рождения, но его рассказов об этой поездке не слышал. Только видел сделанные в то время фотографии.

— Вы сказали, что в 2020 году собираетесь начать профессиональную карьеру в боксе. Когда ждать вашего дебюта?

— Уверен, он состоится в период между июлем и октябрём этого года.

— В какой категории вы планируете выступать?

— До конца не определился. Телосложение у меня крупное, так что выступать буду либо в полутяжёлом, либо во втором среднем весе.

— Уже что-то известно о первом сопернике?

— Пока нет. Узнаем о моём оппоненте ближе к дате поединка.

— В своём видеообращении к Рамзану Кадырову вы сказали, что хотели бы однажды подраться в Чечне. Можно ожидать, что вы решите осуществить это уже в ближайшем будущем?

— Да. Я бы с радостью выступил в Чечне при любой возможности. Подобные решения принимает моя команда. Самому мне очень хотелось бы объездить весь мир, а уж выступить в России было бы вообще здорово.

— Учитывая легендарный статус вашего деда, от вас наверняка будут ждать серьёзных успехов в боксёрской карьере. На вас это сильно давит?

— Да, но я постепенно привыкаю справляться с этим. Я начал с любительского бокса и понемногу приспосабливаюсь к этому, но всё-таки давление серьёзное. Стараюсь направить эту энергию в полезное русло.

— Ваша мать говорила, что всячески старалась оградить вас от занятий боксом. Почему всё же решили пойти по этому пути?

— Я всегда увлекался им. Само собой, из-за родных я всю жизнь был погружён в этот мир. Но ещё мне всегда был интересен бокс вне моей семьи, скажем, когда дурачился с друзьями... Чувствовал, что он будет доставлять мне радость и не ошибся.

— Насколько велико было влияние вашего деда?

— Оно огромно. Мухаммед подтолкнул меня пойти по этому пути. Разумеется, если бы не его одобрение, я бы не занялся боксом вообще.

— Однажды вы признавались, что Мухаммед пришёл к вам во сне и попросил пойти по его стопам. Это действительно было так?

— Да. Мне снился сон о боксе с участием дедушки, но последовать по этому пути он посоветовал мне по-настоящему. Это было в 2015 году, когда я только начал заниматься боксом. Как-то раз мы сидели с ним в машине, и я показал ему запись со своим спаррингом. Спросил, моё ли это, стоит ли этим заниматься и дальше. На оба вопроса он ответил «да», что и мотивировало меня продолжать двигаться в этом направлении.

— Его мнение было решающим?

— Конечно. Если бы дед сказал мне не заниматься боксом, я бы не стал.

— Он давал вам какие-то советы, принимал участие в тренировочном процессе?

— Мне бы хотелось, но к сожалению этого не произошло. Тем не менее, он оказывал мне очень большую психологическую поддержку, главным образом после боёв. После моего первого поражения я сразу навестил его дома. Дед сказал, что неудача ничего не значит, особенно пока ты состязаешься на любительском уровне. Ведь все чемпионы когда-то проигрывали. Он давал мне очень много советов.

— Насколько близки вы были с дедом?

— Очень близки. Мы жили в соседних штатах: он в Аризоне, а я — в Неваде. Очень часто ездил к нему, присылал видеозаписи со спаррингов и битв. Бокс очень нас сплотил.

Нико Али — о своём дедушке Мухаммеде Али

— Все знают, каким Мухаммед был на публике, но каким он был в личном общении?

— На ринге он был задиристым и забавным, но как дедушку я запомнил его очень смиренным, заботливым и всё таким же весёлым.

— Какое у вас осталось самое яркое воспоминание о Мухаммеде?

— Нет какого-то одного. Каждый год на День благодарения мы собирались у него дома, и у меня остались воспоминания о каждом таком празднике. И каждый день рождения деда мы встречали вместе с ним. Собирались всей семьёй. С теплотой вспоминаю каждый из тех моментов.

— Одним из самых ярких эпизодов в карьере Мухаммеда стало противостояние с Джо Фрейзером. Что дед рассказывал вам о нём?

— Со мной он не так много говорил о Джо, как с моей матерью и другими членами семьи. Но все мы знаем, что он относился к Фрейзеру с большой любовью.

— На ваш взгляд, какой был самый величайший поединок в карьере Мухаммеда Али и почему?

— Мой любимый бой — «Грохот в джунглях». Мне нравится, что он проходил в Африке. Это было словно повторение схватки с Сонни Листоном: никто не верил в успех Али. А на месте дежурила бригада скорой помощи, поскольку кто-то думал, что Джордж Форман насмерть забьёт его. Для меня это сражение словно фильм. Обожаю его и считаю величайшим в карьере деда.

— Наверняка, успехи Мухаммеда Али заставляют вас задумываться о вашем боксёрском пути. Какие цели вы ставите перед собой?

— Начал заниматься боксом, чтобы стать лучшим. Сейчас моя цель — стать чемпионом в той весовой категории, которую определю для себя. После этого буду решать, в каком направлении моя спортивная карьера будет двигаться дальше.

— Вы чувствуете, что способны достичь таких же высот, как ваш дед?

— Думаю, будет глупо сказать, что есть что-то невозможное. Мухаммед никогда не использовал этого слова и был бы не рад, если бы сейчас его произнёс я. Поэтому отвечу, что нет ничего несбыточного. Даст бог, смогу достичь половины того, что удалось моему деду.

— Как сказала ваша мать, вы также увлекаетесь смешанными единоборствами...

— Это правда. Я большой фанат ММА. Смотрю все бои и слежу за спортсменами.

— Противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора стало одним из самых ярких за последние годы. Как относитесь к этим бойцам?

— Мне очень нравится и Нурмагомедов, и Макгрегор.

— Не исключено, что в 2020 году UFC организует реванш между ними. Кому отдадите предпочтение?

— Всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним.

— 19 апреля Нурмагомедов проведёт третью защиту титула в лёгком весе в дуэли с Тони Фергюсоном. Что ожидаете от этого боя?

— Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы.

— Вы сами не думали строить карьеру в ММА?

— Нет, моим спортом всегда был бокс, и у меня не возникало мыслей податься в смешанные единоборства.

— Вам не кажется, что в настоящий момент бокс уступает по популярности ММА?

— Мне кажется, что подобное происходило в определённые периоды. Во время схваток Макгрегора с Хабибом или Жозе Алдо смешанные единоборства определённо пользовались большим успехом. Но благодаря битвам калибра Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер бокс вновь возвращает себе внимание зрителей. Полагаю, сейчас бокс всё-таки популярнее.

— Насколько известно, президент UFC Дана Уайт намерен создать свою промоутерскую компанию в боксе. Вам было бы интересно выступать под её эгидой?

— Подобный выбор буду делать, посоветовавшись со своей семьёй и командой. Какое бы решение там не приняли, всё будет замечательно.

— Ваши любимые боксёры?

— Помимо моего деда, это Майк Тайсон. А из современных я бы отметил Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа — все из тяжёлого веса.

— В своё время Тайсон признался, что считает Али настоящим гигантом и заявил, что в отличие от самого Майка, тот готов был умереть ради победы. Это действительно так?

— Думаю, да, потому что для деда бокс был чем-то большим, чем просто спорт. Он символизировал всё, что происходило в те времена и был своего рода платформой. Мне кажется, он имел в виду готовность умереть за своих людей.

Нико Али — о лучших боксёрах современности

— Кого вы считаете величайшим боксёром современности?

— Посмотрев недавний бой с Уайлдером, я бы сказал, что сейчас Фьюри боксёр номер один.

— Вас удивил результат этого поединка?

— Да. Но в битвах тяжеловесов всё крайне непредсказуемо и ожидать можно чего угодно. А уж тем более в таком бое. Не ожидал увидеть от Фьюри подобного, но выглядел он отлично.

— Не считаете, что команда Уайлдера поступила неправильно, выбросив полотенце и лишив Деонтея возможности до конца бороться за пояс?

— Не думаю. В последние годы погибло немало боксёров, и таким образом команда Уайлдера позаботилась о нём. Деонтей — настоящий боец, воин, и он сам говорил, что хотел сражаться до конца. Но его секунданты должны заботиться о нём и его здоровье. Думаю, они поступили правильно.

— В прошлом году после боя скончался российский боксёр Максим Дадашев. Вы слышали об этом?

— Да, это потрясло весь боксёрский мир. Многие люди вообще стали бояться бокса. Это заставило понять, насколько здесь всё серьёзно. Он был восходящей звездой, его карьера шла в гору. Он провёл четырнадцать схваток, в одиннадцати из которых он победил нокаутом. Так что выступал он замечательно. Поэтому произошедшее в его последнем поединке особенно опечалило людей.

— Не страшно самому?

— Понимаю, какой риск беру на себя, переходя в профессиональный спорт. Все боятся боли. Это нормально для любого вида спорта. Но бокса я не страшусь. Надеюсь, что в будущем ни со мной, ни с кем-то другим не случится ничего подобного. Что больше ничья жизнь так не оборвётся.

— Не считаете, что тренеры стали перестраховываться, чтобы не допустить повторения той трагедии?

— Да, с их стороны было бы безответственно не принимать во внимание летальные исходы. Такие случаи потрясают боксёрское сообщество, и заставляют проявлять бо́льшую осторожность. Иногда даже выбрасывать полотенце. Иногда необходимо принимать такие разумные решения.

— Тем не менее, в третьем поединке ваш отец бился с Джо Фрейзером на протяжении 14 раундов. Сам Мухаммед получил огромный ущерб, а его оппонент и вовсе практически ничего не видел. На ваш взгляд, что правильнее — биться на протяжении 14 раундов и рисковать своим здоровьем или думать о своей жизни и отказываться от борьбы в седьмом?

— Конечно, думать о своей жизни важнее. Тот поединок между моим дедушкой и Джо Фрейзером на протяжении всех 14 раундов был крайне ожесточённым. Но они оба держали всё под контролем. Как мне кажется, за всю схватку не было ни одного момента, когда его можно было бы остановить. Никто из них не шатался и не выглядел дезориентированным. Тому же Уайдеру сильно досталось: его шатало и было похоже, что он не знает, где находится.

— Можно ли было продолжить биться?

— Это было опасно — у него начались проблемы с равновесием. Это яркий пример того, когда нужно выбрасывать полотенце.

— В одном из раундов Фьюри попал в затылок Уайлдеру и тот упал в нокдаун. Не думаете, что впоследствии именно из-за этого Деонтей не смог должным образом биться?

— Вполне возможно. Когда страдает вестибулярный аппарат, ты теряешь контроль над телом, начинают заплетаться ноги и так далее. Может быть, с Уайлдером так и было, нужно посмотреть внимательнее на повторе.

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— Как вы считаете, у Уайлдера есть шансы в реванше?

— У Деонтея всегда есть шансы, поскольку это невероятно атлетичный и сильный боксёр. Он способен нанести нокаутирующий удар в любом сражении. Надеюсь, что во время следующего поединка он сосредоточится на том, чему уделял основное внимание Фьюри, — на боксировании и движении. Думаю, это ключ к победе в любой схватке. Особенно если говорить о технике Тайсона.

— Энтони Джошуа сравнил Фьюри с Али. Вы согласны?

— Если говорить о чувстве юмора, то да. Фьюри очень харизматичный и весёлый человек. Посмотрите на его выход к рингу — он сидел на троне, который несли несколько человек. Моему деду очень нравилось видеть подобное. В этом отношении они определённо похожи.

— А если говорить о стиле ведения боя?

— У Фьюри он свой. Знаю, что некоторые боксёры пытаются перенимать что-то у других, но я не видел никого с таким же стилем боксирования, как у моего деда. Да, Шугар Рэй Леонард немного подражал ему, поскольку у них был один и тот же тренер.

— Какой поединок вы хотели бы увидеть в 2020 году?

— Знаете что, больше всего мне хотелось бы, чтобы состоялся реванш между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Вот это я понимаю.

— Последний год много говорится о возможной дуэли Мейвезера с Нурмагомедовым. Хотели бы увидеть её?

— Это получился бы крайне интересный бой. Знаю, что у Нурмагомедова очень хорошая ударная техника, но он скорее борец в партере, поэтому для подобной схватки ему потребовалось бы всерьёз поработать над своим боксированием. В поединке с Мейвезером болел бы за Хабиба.