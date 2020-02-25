Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер воспользовался правом на реванш, прописанным в его контракте на бой с Тайсоном Фьюри, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом.

Об этом сам Уайлдер сообщил ESPN. Отмечается, что у него было 30 дней, чтобы активировать опцию реванша, но он сделал это через два дня после проигранного боя.

Таким образом, это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри победил Уайлдера и стал новым чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе.