Отец Нурмагомедова допустил перенос боя с Фергюсоном в Дубай

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном переносе поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном из США из-за пандемии коронавируса.
Отец Нурмагомедова допустил перенос боя с Фергюсоном в Дубай
  • АГН «Москва»

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, что Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РБК.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Дана Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

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