Уайт: бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится; без зрителей, но состоится

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.
Уайт: бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится; без зрителей, но состоится
  • Хабиб Нурмагомедов, президент UFC Дана Уайт и Тони Фергюсон
  • Gettyimages.ru

«Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится», — приводит слов Уайта журналист ESPN Бретт Окамото.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что UFC перенёс три турнира из-за коронавируса.

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