UFC перенёс три турнира из-за коронавируса

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за пандемии коронавируса принял решение перенести на неопределённый срок три турнира, запланированные на конец марта — начало апреля.
UFC перенёс три турнира из-за коронавируса
  • Reuters

По словам главы промоушена Даны Уайта, которые передаёт ESPN, перенесены турниры в Лондоне, Коламбусе и Портленде, запланированные соответственно на 21 и 28 марта, а также на 11 апреля.

Таким образом, следующим турниром под эгидой промоушена станет UFC 249 в Бруклине, главным боем которого является поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ранее глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится.

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