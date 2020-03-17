UFC перенёс три турнира из-за коронавируса
- Reuters
По словам главы промоушена Даны Уайта, которые передаёт ESPN, перенесены турниры в Лондоне, Коламбусе и Портленде, запланированные соответственно на 21 и 28 марта, а также на 11 апреля.
Таким образом, следующим турниром под эгидой промоушена станет UFC 249 в Бруклине, главным боем которого является поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Ранее глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится.