Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнении о ситуации с проведением поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в свете пандемии коронавируса.
Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится
  • Reuters

«У нас было несколько вариантов для этого боя, включая Неваду. Теперь этот вариант отпал, поэтому мы ищем другое место. Надеюсь в воскресенье у меня будет два варианта проведения этого поединка. Фанаты волнуются по этому поводу, не волнуйтесь, бой состоится», — приводит слова Уайта ESPN.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова оценил вероятность отмены боя с Фергюсоном из-за коронавируса.

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