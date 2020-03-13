Тренер Нурмагомедова оценил вероятность отмены боя с Фергюсоном из-за коронавируса

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Тренер Нурмагомедова оценил вероятность отмены боя с Фергюсоном из-за коронавируса
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«Я полагаю, что, если коронавирус не окажется под контролем, UFC может быть вынуждена в лучшем случае провести турнир без зрителей. Также возможна полная отмена всех спортивных мероприятий, где подразумевается сбор более 500 человек», — цитирует Мендеса РИА Новости.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Губернатор Нью-Йорка объявил об отмене массовых мероприятий численностью более 500 человек с 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном из-за коронавируса.

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