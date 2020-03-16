«Победить Миочича? Почему нет»: Вахаев о переходе в UFC, конфликте с Гончаровым и шансах Емельяненко

Если ACA и UFC проведут командный поединок в формате пять на пять, то российский промоушен одержит победу. Такое мнение в интервью RT выразил чемпион Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе Мухумат Вахаев. Он не исключил, что мог бы победить чемпиона UFC Стипе Миочича в таком противостоянии, и рассказал о конфликте с бывшим обладателем пояса ACA Евгением Гончаровым. Кроме того, Вахаев ответил, считает ли преждевременной остановку боя между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой, а также заверил, что Александр Емельяненко подойдёт к схватке с Магомедом Исмаиловым в идеальной форме.

— На турнире ACA 104 вы победили Евгения Гончарова и стали новым чемпионом в тяжёлом весе. Можете сказать, что соперник чем-то удивил вас?

— Нет. Парень бился сколько смог. Уважаю его как бойца.

— Ожидали, что поединок не продлится все пять раундов?

— Был готов пройти всю дистанцию. Но когда он в первой же пятиминутке стал вкладываться в удары, понял, что бой не продлится всё запланированное время.

— Вы заведомо делали ставку на борьбу, понимая, что Гончаров, скорее всего, будет уступать вам в ней?

— Хотел превосходить его во всех аспектах. Вообще, после схватки с Сергеем Билостенным было желание поработать в стойке. Тогда пропустил слишком много ударов и некоторые люди стали говорить, что у меня есть серьёзные пробелы в технике. В дуэли с Гончаровым надеялся останавливать его подходы с помощью левой руки и пробовать поймать правой.

— Но при этом вы сами старались инициировать переход в партер…

— По первым минутам понял, что Гончаров намерен контратаковать. Не было смысла идти на поводу. Поэтому работал джебом, чтобы не давать пространства. Немного что-то пропускал, двигался с опущенными руками. В один момент понял, что человек потух, после чего стал навязывать свой стиль.

Также по теме Неоднозначная победа Адесаньи, пятираундовая битва Жанг с Йенджейчик и поражение Сафарова: итоги турнира UFC 248 В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 248. Чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья одержал спорную победу над Йоэлем Ромеро и провёл первую...

— Как думаете, из-за чего Гончаров так быстро устал?

— Из-за своих ошибок. Он слишком сильно вкладывался в свои удары. В 2015 году сам допустил такую же оплошность в битве с Винисиусом Лимой.

— Каким образом вы решили проблему с выносливостью?

— Сейчас стараюсь не спешить по ходу поединка. Впереди целых пять раундов — какой смысл торопиться? Необходимо думать, хладнокровно вести себя во время боя. Когда ты на протяжении нескольких месяцев упорно тренируешься, выносливость повышается сама собой. Главное, не перегореть психологически, быть готовым отработать всю дистанцию и сделать свою работу.

— На ваш взгляд, причиной такого поведения Гончарова мог стать конфликт во время интервью?

— Это нужно спросить у него. На меня это не оказало влияния. Думаю, он отлично понимает, что это наша работа. Ему уже 32 года. Он не маленький ребёнок, чтобы можно было так просто его напугать.

— Спортсмены зачастую подходят к боям в неидеальном состоянии. Вы испытывали какие-либо проблемы со здоровьем перед турниром ACA 104?

— Да, но не мог об этом говорить. На протяжении трёх ночей страдал от бессонницы, а заснуть смог лишь в последний день перед турниром. Мне нельзя было принимать антибиотики, но друзья посоветовали полоскать горло и закапывать в нос перекись водорода. Испытывал ужасную боль. Потом оказалось, что у меня гайморит.

— Учитывая эти сложности, могли бы назвать сражение с Гончаровым самым сложным в карьере?

— Нет, у меня были и более тяжёлые дуэли, где я получал значительно более серьёзный урон. Например, схватка с Денисом Гольцовым. Там действительно были звёздочки в глазах. С тем же Билостенным хорошо пропустил с разворота в живот. Могу сказать, что в моей карьере были оппоненты и покруче.

— У многих вызвал вопросы инцидент в третьем раунде, когда вы попали Гончарову в затылок. Это было сделано умышленно?

— Пересматривал поединок и могу с уверенностью сказать, что не бил туда умышленно. В одном из моментов моя рука действительно опустилась в затылочную часть Гончарова, но там не было ничего серьёзного и тем более преднамеренного. Судья Хёрб Дин тянул меня за левую руку, вследствие чего я не мог полностью контролировать свои движения. Кроме того, считаю, что Евгению нужно винить только себя. Если ты оказался в такой позиции, то попытайся выйти из неё, а не лежи черепашкой.

— Вас удивило, что Дин не позволил вам добить соперника?

— Никогда в жизни не видел, когда бойца поднимали из бэк-маунта. Дин — очень опытный судья, но в тот вечер он выжимал из меня все соки. Иногда не мог понять, что он делает. Помимо прочего, оштрафовал меня за неспортивное поведение по окончании первого раунда. Тогда я толкнул Гончарова в лицо.

— Считаете, что это недостаточное основание для штрафа?

— Я же его не ударил. В любом случае Дин прав. Он лучше разбирается в своём деле.

— Почему вы толкнули Евгения?

— Вместо того чтобы уйти в свой угол, он стал провоцировать меня. При этом я не оправдываю своё поведение в этом эпизоде. Поступил неправильно. Ведь молодёжь берёт с нас пример. Это был не лучший поступок. Просто эмоции взяли верх.

— Все обсуждают ваше попадание в затылок Гончарову. А сам Евгений наносил вам запрещённые удары?

— Не считаю, что стоит говорить об этом. Да, он несколько раз попал мне в затылок, а в одном моменте и вовсе целенаправленно бил в это место. При этом сам жаловался, что я бил ему между ног.

— Правда?

— Да. Нанёс ему удар по внутренней поверхности ноги, а он сказал Дину, что попал ему в пах.

— Как отреагировали?

— Сказал ему: «Евгений, о чём ты говоришь? Ты же знаешь, куда я бью. Дерись». Но он продолжал апеллировать. При этом я не грязный боец. Никогда не заходил в клетку, чтобы навредить чьему-либо здоровью. Намеренно никогда не тыкал никому в глаза. Безусловно, иногда подобное случалось, но происходило случайно. Нужно понимать, что в клетке мы ведём войну.

— Одним из самых ярких событий февраля стала ваша потасовка с Гончаровым во время интервью. Тогда сложилось впечатление, что вы ненавидите друг друга…

— Конечно, я его не люблю, но не могу сказать, что ненавижу. Уважаю как спортсмена. Негативные чувства пробуждаются тогда, когда человек сидит напротив и перебивает, не даёт сказать слова. Ты просто несколько раз говоришь ему: «Послушай меня», а в ответ видишь ухмылку и это наглое: «Я тебя слышу». Мой кавказский менталитет не позволяет терпеть такое.

— Как считаете, насколько важной для его карьеры стала эта схватка?

— Он сам признался, что это поражение для него лучше победы. Очень серьёзный урок. Думаю, в будущем у него всё будет нормально. Гончаров — хороший боец.

— Лично вам подобные эпизоды помогают дополнительно зарядиться эмоциями или, наоборот, идут во вред?

— Такое мешает. К сожалению, мне приходится заниматься подобным, ведь это работа. Необходимо привлечь внимание, заинтересовать публику.

— При этом тот же Конор Макгрегор зачастую сам создаёт подобные конфликты, чтобы настроиться на битву…

— Не испытываю уважения к нему, для меня Макгрегор — нечисть. Готов продать свою честь ради денег, оскорблять религию.

— После боя вы пожали руку Гончарову. Если бы проиграли, всё равно поступили так же?

— Конечно. Сегодня победил я, завтра взять верх может он. Не надо ныть после боя.

— Если Гончаров заявит о желании провести бой-реванш, согласитесь?

— Без проблем. Если нужен повторный поединок, то я готов провести его. Всё зависит от желания руководства и суммы в контракте. Это моя работа. Могу сразиться хоть с Гончаровым, хоть с более сильными спортсменами. Не собираюсь всю жизнь драться здесь. Но пока нахожусь тут, полон решимости биться.

— Ещё не говорили о следующей схватке с руководством ACA?

— Пока нет. Но я достаточно долго занимаюсь ММА, чтобы понимать, кто может стать следующим претендентом на титул. Он определится в противостоянии Салимгерея Расулова и Даниеля Омельянчука.

— С кем из них было бы интереснее подраться лично вам?

— Всё равно. Уважаю своих возможных соперников. Каждый из них очень силён. Кроме того, если кто-то из пары Расулов — Омельянчук получит травмы, у ACA есть кем его заменить. В организации выступают экс-боец UFC Руслан Магомедов, Алихан Вахаев.

— На данный момент первое место в рейтинге тяжёлого веса ACA занимает Омельянчук. Для вас станет дополнительной мотивацией тот факт, что он выступал в UFC?

— Даниель очень крутой и опытный боец. Но главное для меня, что мы бьёмся в одной организации. Тот факт, что он выступал в каком-то другом промоушене, меня не волнует.

— Вы сказали, что не собираетесь всю жизнь драться в ACA. Вы уже думаете о переходе в другую организацию?

— Пока нет, у меня контракт с ACA. У меня уже достаточно предложений, но мне нужно разрешение со стороны руководства и моих старших братьев. Как только мне скажут «вперёд», готов прославлять клуб «Ахмат» и Россию в любом мировом промоушене.

— Многих российских бойцов интересует карьера исключительно в UFC. Вы бы согласились выступать в промоушене меньшего калибра?

— Абсолютный бойцовский чемпионат считается лучшей организацией во всём мире, но я не считаю, что наши спортсмены не смогли бы на равных конкурировать с его представителями. Думаю, если выставить по пять лучших бойцов из UFC и ACA, то мы выиграем. Даю 99,9%, что победим.

— Думаете, что смогли бы взять верх над чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем?

— Почему нет. Как можно не верить в себя и продолжать драться? То же самое было с Евгением. Сразу сказал, что заберу у него титул, после чего ему придётся начинать всё сначала. Многие думают, что это хайп, но дело в уверенности.

— В своё время глава ACA Майрбек Хасиев говорил, что ставит себе задачу соперничать с UFC. Это возможно?

— На мой взгляд, он идёт к своей цели. Покуда у него выступают такие верные спортсмены, всё возможно.

— Недавно в клуб «Ахмат» вернулся Александр Емельяненко, который в апреле проведёт бой с Магомедом Исмаиловым. За последние несколько месяцев ваше отношение к нему изменилось?

— Сейчас он тренируется в нашей команде. Если глава Чечни Рамзан Кадыров считает Емельяненко порядочным человеком, уважает его, то я делаю то же самое. Для меня его слово — закон.

— Не рассматриваете Емельяненко в качестве возможного противника?

— Как такового желания у меня нет. В России достаточно молодых львов, которые могут дать мне жару. Не хочу, чтобы обо мне говорили только из-за того, что я бился с кем-то типа Емельяненко.

— В своё время вы рассказывали, как победили Емельяненко в спарринге. После этого общались?

— Нет, но я обязательно встречусь с ним. По-хорошему, не стоило рассказывать о том, что происходило между нами на тренировках. Поступил некрасиво.

— Как тренеры из «Ахмата» оценивают нынешнее состояние Емельяненко?

— Скажем так, к бою с Исмаиловым он будет в идеальной форме. Когда он ходил и выпивал где-то, у меня были сомнения по этому поводу, но сейчас они отпали. Работа кипит днём и ночью. Тренеры будут делать всё, чтобы он был максимально готов.

— Получится ли у Емельяненко соответствовать требованиям наставников?

— Думаю, да. Он человек с характером. Своими глазами видел, как Александр целый час прыгает через скакалку, работает с гантелями. Очень выносливый атлет.

— Если Емельяненко будет в идеальной форме, у Исмаилова нет шансов?

— У Александра есть один недостаток. Он рассчитывает только на ударную технику, не хочет бороться. Постоянно пытается решить всё в стойке. Если Магомед сможет перевести его в партер, то победит с вероятностью 80%. Сами посмотрите, он невысокого роста, но при этом скоростной и взрывной. В грэпплинге у него будет преимущество. А мы ведь не говорим о возрасте. На полу Емельяненко может быстро выдохнуться, но на ногах будет превосходить оппонента.

— В начале марта ваш друг Магомед Анкалаев победил Иона Куцелабу на турнире UFC, но решение рефери вызвало серьёзные споры. Остановка была преждевременной?

— Все будут говорить, что было именно так. Но уверен, если бы бой продлился ещё некоторое время, Куцелаба всё равно бы упал. Просто получил бы значительно больше травм. В момент остановки его шатало, он начинал из последних сил вкладываться в удары. Пропустил бы ещё раз — и точно свалился бы. Магомед переиграл его во всех аспектах. Знаю, насколько он сильный боец, ведь сам работал с ним. Против него можно выпустить трёх таких Куцелаб.

— Расскажите подробнее о его подготовке.

— Знаю его тренеров — Шамиля Алибатырова и Сухраба Магомедова. Они не жалеют своих спортсменов. Вместо того чтобы падать во время битвы, их бойцы делают это во время тренировок, но от усталости. Видел, как Анкалаев отработал спарринг длиной в десять раундов, после чего полчаса качал пресс без остановки. Видел, как его рвало из-за нагрузок. Он настоящий пахарь.

— В апреле Анкалаев сразится с Куцелабой в реванше. Ваш прогноз?

— 99,9%, что Магомед отправит его на землю.