Перенос на осень, отмена шоу и шанс для Макгрегора: как коронавирус может повлиять на бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ни один из турниров промоушена не находится под угрозой срыва из-за распространения коронавируса, однако вероятность отмены мероприятий всё же сохраняется. В связи с этим российских болельщиков особенно волнует судьба UFC 249, в главном поединке которого Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном. Как пандемия может повлиять на пятую попытку организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном — в материале RT.

В связи со стремительным распространением коронавируса под угрозой оказалось проведение ряда крупных международных соревнований по различным видам спорта. Неудивительно, что в зону риска попал и турнир UFC 249, в главном поединке которого должны сразиться действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Несмотря на то что на данный момент промоушен не сообщал о возможной отмене мероприятия, а Дана Уайт и вовсе заверил, что бой состоится в любом случае, есть вероятность, что пятая попытка организовать дуэль двух спортсменов вновь окажется неудачной.

Турнир состоится в означенные сроки

На данный момент существует несколько вариантов развития событий. При самом благоприятном из них учёные в кратчайшие сроки смогут найти вакцину от COVID-19 и остановить пандемию. С учётом того, что турнир с участием Нурмагомедова и Фергюсона намечен на 18 апреля, подобный сценарий маловероятен. Хотя на поиск лекарства выделяются миллиарды долларов, а в понедельник, 17 марта, в Сиэтле начнутся клинические испытания вакцины, эксперты полагают, что на полноценное внедрение лекарства понадобится от 12 до 18 месяцев.

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Однако, если распространение коронавирусной инфекции всё же удастся оперативно остановить, то мероприятие будет проведено согласно намеченному плану, а российские болельщики смогут посмотреть на выступление чемпиона UFC. Это спасёт промоушен от огромных финансовых потерь, связанных с возможным переносом шоу. Уже зарезервирована арена «Барклайс» в Бруклине, организованы трансляция и выпуск памятной продукции с символикой, вложены деньги в раскрутку.

Нельзя не упомянуть и бойцов, которые пострадают в гораздо большей степени. Многие из них уже находятся в процессе подготовки и успели потратить на проведение лагерей огромные средства. Если же турнир будет отменён, они, скорее всего, лишатся гонораров, а некоторые ещё и бонусов, что автоматически отразится на их финансовом положении. Правда, нельзя исключать, что часть расходов UFC атлетам возместит.

Шоу перенесут на осень

Если ситуация продолжит ухудшаться, UFC может рассмотреть вопрос проведения шоу осенью или зимой. Вариант переноса его на лето невозможен, так как в это время Нурмагомедов будет восстанавливаться после Рамадана. Ему понадобится 45 дней на приведение своего самочувствия в порядок, после чего предстоит провести полноценный тренировочный лагерь. Фергюсону же останется лишь ждать, когда его визави будет готов провести 29-ю схватку в карьере.

Однако для Тони всё может сложиться и менее удачно. Если ситуация с коронавирусом разрешится в конце весны — начале лета, то Конор Макгрегор получит шанс провести свой второй поединок в 2020 году. В таком случае он может успеть расправиться с Джастином Гэтжи и выполнить условие для проведения реванша с Хабибом. После этого выбор останется за руководством UFC, которое с большой долей вероятности сделает выбор в пользу самого громкого сражения в истории смешанных единоборств и оставит Фергюсона за бортом.

Помешать этому может только сам Нурмагомедов, всегда называвший сражение с Фергюсоном приоритетным. Россиянин может убедить руководство UFC оставить американца в качестве первого претендента, но при условии, что в будущем он сразится с ирландцем.

Турнир пройдёт без зрителей

Этот вариант пока является самым вероятным. UFC хоть и потеряет солидную долю доходов из-за отсутствия болельщиков на трибунах, но всё равно сможет получить прибыль. Ни для кого не секрет, что Абсолютный бойцовский чемпионат очень много получает от продажи платных трансляций (PPV) и, в отличие от многих других видов спорта, способен избежать серьёзных финансовых потерь из-за пандемии. Именно об этом заявил в минувшую субботу Дана Уайт.

Он также отметил, что на данный момент ни один из запланированных турниров UFC не находится под угрозой. В лучшем случае организация продолжит гнуть свою линию и проведёт все встречи, а в худшем, откажется от низкодоходных региональных шоу и сосредоточится на номерных. Это может быть обусловлено тем, что трансляции менее крупных мероприятий осуществляются медиахолдингом ESPN, а также доступны по подписке Fight Pass, что делает их менее прибыльными.

При таком развитии событий Абсолютный бойцовский чемпионат вполне может выбрать самые громкие и статусные схватки и добавить их в кард платных турниров, что сделает их ещё более насыщенными и притягательными. Таким образом, состав участников будет ещё более звёздным, что станет достойной компенсацией для болельщиков, оставшихся без просмотра шоу на регулярной основе.

Шоу отменят

Однако не стоит исключать, что обстоятельства окажутся сильнее, из-за чего UFC будет вынужден отказаться от проведения как турнира с участием Нурмагомедова и Фергюсона, так и ряда остальных. Причиной может стать резкое ухудшение ситуации с коронавирусом или ужесточение условий для проведения мероприятий в Нью-Йорке. Руководство промоушена уже не сможет сохранять твёрдую позицию и будет вынуждено отменить все запланированные мероприятия.

Ещё одной из возможных причин принятия более жёстких мер может стать положительный тест на новый коронавирус у кого-нибудь из участников либо турнира либо лагеря, в котором один из бойцов проходил подготовку. Именно этот сценарий заставил НБА в экстренном порядке приостановить сезон, ведь его продолжение вполне могло привести к массовой эпидемии среди баскетболистов.

Безусловно, в данном вопросе у UFC гораздо больше рычагов. Они могут временного отстранить заражённого атлета и найти ему замену. Но эта схема работает при одном условии: ситуация не касается чемпиона и первого претендента. Если же коронавирус обнаружат у Нурмагомедова или Фергюсона, турнир моментально окажется под угрозой отмены. Хотя матчмейкеры могут найти выход даже при таком развитии событий. Они могут либо выпустить Конора на замену Тони, либо организовать сражение за временный пояс.