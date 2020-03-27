Щербакова: в фигурном катании всё очень стремительно меняется

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказала мнение о том, как изменилось фигурное катание с тех пор, как она начала им заниматься.

«Очень сильно изменилось. В принципе, никакой спорт не стоит на месте. В фигурном катании всё очень стремительно меняется, и то, что было хорошо раньше, сейчас уже недостаточно. И вот сейчас переломный момент — когда спортсменки стали показывать четверные прыжки на соревнованиях. Все выступают на пределе своих возможностей. Нужно учиться чему-то новому и стремиться показывать это на соревнованиях, развиваться и идти дальше», — приводит слова Щербаковой ELLE.

16-летняя фигуристка является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).

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