Щербакова рассказала, как проводит свободное время

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как она проводит свой досуг.
Щербакова рассказала, как проводит свободное время
  • РИА Новости

«Большую часть свободного времени сейчас, конечно, занимает учёба. Полностью свободное время от тренировок и занятий — один выходной в неделю. Я люблю готовить и вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными. Иногда слушаю музыку, из последнего в моём плейлисте — Imagine Dragons и Sia», — заявила Щербакова в интервью журналу ELLE.

16-летняя фигуристка является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).

Ранее сообщалось, как проводят время фигуристы в период карантина.

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