Щербакова рассказала, как проводит свободное время

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как она проводит свой досуг.

«Большую часть свободного времени сейчас, конечно, занимает учёба. Полностью свободное время от тренировок и занятий — один выходной в неделю. Я люблю готовить и вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными. Иногда слушаю музыку, из последнего в моём плейлисте — Imagine Dragons и Sia», — заявила Щербакова в интервью журналу ELLE.

16-летняя фигуристка является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).

Ранее сообщалось, как проводят время фигуристы в период карантина.