Бесстрашие Мишина, критика Загитовой и Медведевой, шутка Туктамышевой: как проводят время фигуристы в период карантина

Известный тренер Алексей Мишин признался, что не боится заразиться коронавирусом и продолжает проводить тренировочные занятия, а его подопечная Елизавета Туктамышева показала, как работает над новой программой, и пошутила о погоде в Санкт-Петербурге. Алина Загитова и Евгения Медведева оказались объектами критики в социальных сетях, а Александра Трусова попала в число влиятельных представителей спорта по версии Esquire. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Призыв Навки и критика Загитовой

В связи с пандемией коронавируса в мире многие спортсмены стараются донести до своих поклонников важность соблюдения правил личной гигиены и призывают внимательно относиться к себе и окружающим. К подписчикам в Instagram обратилась и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она рассказала о своей подруге-пловчихе, заразившейся болезнью в США. Как и в некоторых других странах, там не сразу всерьёз восприняли надвигающуюся проблему, что способствовало росту числа заболевших.

«Но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости. Нет масок, антисептика и туалетной бумаги. На улицах почти нет людей, нельзя выходить. Не так, как в Италии, но запрет введён. Скорая помощь и даже частные центры перегружены», — написала экс-фигуристка.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, в США диагностировано более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, вследствие чего в стране ввели режим ЧС, а государственную границу закрыли для всех иностранцев.

На фоне этого Татьяна Волосожар и Максим Траньков своевременно приняли решение вернуться на родину. По приезде в Россию они вместе с дочерью Анжеликой остались на добровольном карантине у себя в загородном доме. По словам двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, вся семья старается с пользой проводить свободное время.

«Наш прудик всё ещё скован льдом. Татьяна с Анжеликой провели мини-тренировку и вдоволь повеселились. Батут во дворе тоже способствует поднятию настроения, а с ним — и бойцовского духа! Вообще, с ребёнком проходить тягости домашнего заключения легче и веселее, точнее, совсем не скучно. Обучение тоже ложится на плечи родителей», — рассказал Траньков.

Некоторые фигуристы на собственном примере стараются показать, что нужно делать, чтобы защититься от COVID-19. Так, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась фотографиями своего похода в супермаркет в Торонто. На них она предстала не только в медицинской маске, но и в латексных перчатках. Однако среди пользователей социальных сетей нашлись те, кто не преминул напомнить о бесполезности подобных средств защиты, так как они не закрывают глаза.

Критике в соцсетях подвергли и олимпийскую чемпионку Пхёнчхана Алину Загитову, решившую рассказать о значимости домашних тренировок во время карантина. Одни подписчики упрекнули её в том, что она якобы повторяет за Медведевой, которая сообщала о своих занятиях днями ранее, а другие и вовсе раскритиковали её за «неправильные» упражнения.

«Жду ответное видео», — прокомментировала Загитова одно из сообщений.

К призывам без надобности не выходить на улицу и заниматься спортом дома присоединилась и вице-чемпионка Европы Анна Щербакова. Подопечная Этери Тутберидзе опубликовала ролик, в котором собраны фрагменты тренировок спортсменов по всему миру.

«Сейчас, когда нет возможности заниматься в спортивных комплексах со специальным оборудованием, приходится поддерживать форму в домашних условиях. И всех вас я тоже призываю не прекращать тренировки, заниматься дома и добиваться поставленных целей», — обратилась к подписчикам Щербакова.

Жалоба Туктамышевой и совет Тарасовой

Многие известные личности стараются подбодрить своих поклонников, устраивая виртуальные концерты, литературные вечера или мастер-классы. К такому способу решила прибегнуть чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Как стало известно, 26 марта вместе с победительницей Универсиады-2019 Бетиной Поповой она проведёт онлайн-тренировку на своей странице в Instagram.

Ранее Туктамышева посетовала на то, что в Санкт-Петербурге некстати установилась солнечная погода.

«Как раз во время всемирной изоляции в Питере впервые за долгое время такая хорошая погода целую неделю! Не удивлюсь, если, когда закончится карантин, начнётся дождь со снегом. В первый же день», — пошутила фигуристка.

Карантин и отмена соревнований — не повод забывать о подготовке к предстоящему сезону. В интернете появилась видеозапись тренировки Туктамышевой, на которой она разучивает движения новой программы. Занятие проходило в зале, поэтому говорить о чём-то определённом не приходится, однако во фрагменте использована восточная музыка. Можно предположить, что спортсменка готовится выйти на лёд в образе китайского или японского воина.

Почин чемпионки мира 2015 года поддерживают и другие фигуристы из Санкт-Петербурга, которые продолжают тренироваться, несмотря на карантин. Дело в том, что власти города не стали ограничивать работу спортивных объектов, поэтому юные фигуристы посещают занятия с согласия родителей, а взрослые — под свою ответственность.

Исправно на работу в ледовый дворец «Юбилейный» ходит и тренер Туктамышевой Алексей Мишин. Специалист уверен, что не попадает в зону риска, в которой находятся пожилые люди со слабым иммунитетом. Мишин себя к числу таковых не относит. При этом наставник выразил мнение, что в нынешние времена необходимо «стараться съесть не пирожное сегодня, а большой торт завтра».

«Такой девиз поможет сохранить настрой и интерес. Я о том, что приятно было бы съесть пирожное на чемпионате мира в Монреале, но, раз его отменили, надо думать о том, как скушать большой торт на ближайших Олимпийских играх. Уверен, передовой отряд фигурного катания нацелен именно на это», — цитирует Мишина «Спорт день за днём».

В отличие от него, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предпочитает придерживаться мер безопасности и не выходить из квартиры. Она рассказала, что уже неделю находится на карантине, однако это её никак не тяготит.

«Многие пугаются домашнего карантина. Но ведь за эти недели можно улучшать свой дом, читать, развиваться. Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Что касается спорта, физических упражнений — если у вас в доме есть три ступеньки, уже можно придумать массу упражнений. Если есть коврик для занятий — можно растягиваться», — посоветовала Тарасова.

Титул Трусовой и уверенность Самарина

Для поклонников фигурного катания начало сезона-2020/21 станет особенно ожидаемым, так как впервые после длительного отсутствия на лёд могут вернуться Загитова и Медведева, завершившие соревновательную деятельность ещё в декабре прошлого года. При этом если возвращение ученицы Брайана Орсера не вызывает практически никаких сомнений, то возобновление карьеры подопечной Этери Тутберидзе находится под вопросом.

По мнению двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой, Загитова должна самостоятельно принять это решение, основываясь на собственном представлении о будущем.

«Алина попробовала себя в новом амплуа. Но если в начале следующего сезона она поймёт, что ей захочется вновь ощутить вкус борьбы, победы, тот адреналин, который сопровождает тебя во время выступлений, будут силы и желание и она поймёт, что ничем не уступает действующим спортсменкам, то вернётся. Если этого не произойдёт, то Загитова останется в той стезе, в которой находится сейчас», — поделилась мнением Слуцкая в интервью Youtube-каналу COMMANDOS.

Также по теме Признание в любви Туктамышевой, критика Загитовой и шутка Слуцкой: что обсуждают в мире фигурного катания Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призналась в любви Санкт-Петербургу, куда переехала 10 лет назад из родного Глазова....

Кому пока рано задумываться о завершении карьеры, так это ещё одной ученице Тутберидзе Александре Трусовой. Тем более что недавно к её многочисленным титулам добавилось ещё одно почётное звание. Журнал Esquire включил двукратную победительницу юниорских чемпионатов мира в число «12 апостолов» — представителей культуры, спорта и бизнеса, оказывающих влияние на развитие своей сферы.

Российское женское катание действительно является одним из самых сильных в мире, что доказали этапы и финал Гран-при, а также чемпионат Европы. Пока от него отстаёт мужское, хотя результаты Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна позволяют надеяться на улучшение ситуации.

В том, что отечественные одиночники могут составить достойную конкуренцию лидерам мирового фигурного катания, уверен прошлогодний серебряный медалист континентального первенства Александр Самарин.

«Считаю, что нам вполне реально навязать борьбу Натану Чену и Юдзуру Ханю. Да, они немного оторвались, но, надеюсь, это временно. Лично я уже думаю над усилением контента на новый сезон, но заранее не хотел бы говорить о чём-то конкретном. Речь и о новых четверных, и об их количестве — обо всех аспектах», — заявил Самарин.