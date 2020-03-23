Именитая фигуристка Слуцкая пожаловалась на утверждения о её родстве с тренером Слуцким

Двукратная олимпийская призёрка по фигурному катанию в личном турнире Ирина Слуцкая опровергла своё родство с заслуженным тренером России по футболу Леонидом Слуцким.

По словам бывшей спортсменки, ей часто приходят сообщения о том, что она является родственницей наставника «Рубина».

«Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на семь лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram.

Для убедительности она выложила фото Слуцкого и собственный снимок. Однако среди подписчиков страницы экс-фигуристки нашлось немало тех, что признал наличие во внешности Слуцких схожих черт.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил перспективы Максименко и Сафонова в сборной России.