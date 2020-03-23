Именитая фигуристка Слуцкая пожаловалась на утверждения о её родстве с тренером Слуцким
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По словам бывшей спортсменки, ей часто приходят сообщения о том, что она является родственницей наставника «Рубина».
«Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на семь лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram.
Для убедительности она выложила фото Слуцкого и собственный снимок. Однако среди подписчиков страницы экс-фигуристки нашлось немало тех, что признал наличие во внешности Слуцких схожих черт.
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