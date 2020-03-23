Именитая фигуристка Слуцкая пожаловалась на утверждения о её родстве с тренером Слуцким

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская призёрка по фигурному катанию в личном турнире Ирина Слуцкая опровергла своё родство с заслуженным тренером России по футболу Леонидом Слуцким.
Именитая фигуристка Слуцкая пожаловалась на утверждения о её родстве с тренером Слуцким
  • globallookpress.com

По словам бывшей спортсменки, ей часто приходят сообщения о том, что она является родственницей наставника «Рубина».

«Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на семь лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram.

Для убедительности она выложила фото Слуцкого и собственный снимок. Однако среди подписчиков страницы экс-фигуристки нашлось немало тех, что признал наличие во внешности Слуцких схожих черт.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил перспективы Максименко и Сафонова в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить