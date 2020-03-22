Черчесов оценил перспективы Максименко и Сафонова в сборной России
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«Хотелось бы, чтобы они набрались опыта за год. Но бывает, что молодые игроки за год становятся хуже. Надеемся, что они начнут прибавлять и расти как на дрожжах», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
При этом специалист подчеркнул, что тренерский штаб всегда даёт шанс всем, кто этого заслуживает, и никого не упускает из виду.
В нынешнем сезоне Максименко провёл 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь игр отстоял на ноль. На счету Сафонова 27 сыгранных встреч, 36 пропущенных голов и также семь сухих матчей.
Ранее Черчесов ответил на вопрос о надёжности вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме.