Черчесов ответил на вопрос о надёжности Гилерме

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о надёжности вратаря национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

«В сборной нет вратаря, который так же надёжен, как и Акинфеев? На сегодняшний день девять игр в отборочном цикле провёл Гилерме. Можно его считать первым номером?» — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также заявил, что тренерский штаб следит за другими вратарями, помимо Гилерме. Кроме того, специалист допускает, что даже опытный голкипер может растерять свою форму и его место в составе займёт кто-то другой.

Ранее Черчесов высказался о перспективах возрастных игроков национальной команды на чемпионате Европы, который был перенесён с 2020 года по 2021-й из-за коронавируса.