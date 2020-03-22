Черчесов ответил на вопрос о надёжности Гилерме

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о надёжности вратаря национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.
Черчесов ответил на вопрос о надёжности Гилерме
  • globallookpress.com

«В сборной нет вратаря, который так же надёжен, как и Акинфеев? На сегодняшний день девять игр в отборочном цикле провёл Гилерме. Можно его считать первым номером?» — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также заявил, что тренерский штаб следит за другими вратарями, помимо Гилерме. Кроме того, специалист допускает, что даже опытный голкипер может растерять свою форму и его место в составе займёт кто-то другой.

Ранее Черчесов высказался о перспективах возрастных игроков национальной команды на чемпионате Европы, который был перенесён с 2020 года по 2021-й из-за коронавируса.

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