Черчесов: уже пять-семь лет слышу, что Жирков заканчивает карьеру

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах возрастных игроков национальной команды на чемпионате Европы, который был перенесён с 2020 года по 2021-й из-за коронавируса.
Черчесов: уже пять-семь лет слышу, что Жирков заканчивает карьеру
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«Кто как будет выступать, тот и будет играть в сборной, несмотря на возраст. Гильерме 35 будет, что для вратаря не проблема. Я сам играл до 40 и к себе в паспорт не заглядывал. Почему должен заглядывать к другим? По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной и забил решающий в Шотландии», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также отметил, что если бы был игрок, который превосходил Жиркова, то ветеран уже бы не выступал за команду.

36-летний Жирков выступает за сборную России с 2005 года. На его счету 91 матч и два гола в составе национальной команды.

Ранее Черчесов высказался о шансах Александра Кокорина вернуться в сборную России по футболу.

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