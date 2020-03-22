Черчесов высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о шансах нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в сборную России по футболу.
Черчесов высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России по футболу
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. Могу спокойно сказать, что у нас ранее была ситуация с Монако. Он тогда набедокурил, его все критиковали. Мы маленькую паузу сделали», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом тренер отметил, что Кокорина вызвали в сборную, как только он начал забивать. По его словам, так же футболист должен доказать свою необходимость и в этот раз.

«Команда есть команда, если он будет нужен, то мы всегда обратимся к нему», — добавил Черчесов.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. 

Ранее Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020 с учётом переноса на год.

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